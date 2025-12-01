Slovinsko hľadá nového trénera po neúspechu v kvalifikácii o postup na MS 2026

Matjaž Kek končí po siedmich rokoch, nový kouč bude menovaný pred marcovým zápasom.
Matjaž Kek
Tréner slovinskej futbalovej reprezentácie Matjaž Kek počas duelu kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Švajčiarsku. Foto: SITA/AP
Slovinská futbalová federácia (NZS) sa po neúspešnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026 rozhodla ukončiť spoluprácu s trénerom Matjažom Kekom. Jeho kontrakt vypršal koncom novembra a federácia chce dať šancu novému koučovi.

„Po siedmich rokoch veľmi dobrej spolupráce, vrátane úspešnej kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2024, sme sa dohodli na ukončení práce. Nového trénera vyberieme bez časového tlaku, ale pred marcovým zápasom ho chceme mať menovaného,“ uviedla NZS vo vyhlásení.

Kek doviedol Slovinsko do osemfinále ME 2024 v Nemecku, čo bolo prvýkrát za 24 rokov, no v kvalifikácii na MS 2026 skončilo Slovinsko tretie za Švajčiarskom a Kosovom bez víťazstva v šiestich zápasoch.

Slovinsko sa na MS kvalifikovalo dvakrát – v rokoch 2002 a 2010, pričom druhý postup sa uskutočnil počas prvej éry Keka ako trénera národného tímu.

