Slovenský talent sa prejavuje aj medzi ženami. Pohánková sa teší z titulu na turnaji ITF v Poľsku.

Mladá slovenská tenistka Mia Pohánková sa pred novou sezónou so svojimi trénermi dohodla, že už nebude hrať juniorské turnaje, iba tie ženské. A hneď skraja roka je úspešná.
Pohánková získala turnajový titul v poľskom Leszne na halovom podujatí na tvrdom povrchu v ženskej kategórii ITF W75 s dotáciou 60-tisíc USD.
Vo finále si hladko poradila s Ruskou Juliou Avdejevovou 6:3, 6:2. Celkovo podávala zverenka trénera Róberta Gašparetza, kondičného Kristiána Cupáka a mentálneho Adama Kociana,počas celého týždňa skvelé výkony.
Iba jeden set…
V piatich zápasoch stratila iba jeden set, v 2. kole jej ho vzala Češka Vendula Waldmannová. Nakoniec ju zdolala 7:6 (2), 3:6, 6:1. Pohánková získala druhý titul na ženskom okruhu ITF. Z prvého sa radovala ešte v roku 2024 v Bratislave.
Nervozita pred finále
„Medzi ženami je to úplne iné ako na juniorskom okruhu. Snažím sa mať radosť z každého dňa na kurte a toho sa držím. Zisk titulu v Poľsku je dobrý začiatok sezóny, veľmi ma to teší a ešte viac motivuje. Zápasy výsledkovo vyzerali pomerne jednoducho, s výnimkou druhého kola, v ktorom som prehrala set. Povrch v Leszne bol pomerne rýchly, takže aj výmeny boli často krátke. Pred finále som cítila trošku nervozitu. Súperka tu počas celého týždňa dobre hrala, podmienky jej sedeli. Na finále som sa tešila a som rada, že som to zvládla,“ povedala Mia Pohánková na oficiálnom webe Slovenského tenisového zväzu.
Rebríčkový posun a motivácia
Vďaka zisku titulu v Leszne sa v rebríčku WTA posunula o 170 priečok nahor. V jeho onlajn vydaní jej aktuálne patrí 358. priečka, čo je jej kariérne maximum.
„Viem, že som sa výrazne posunula. Určite ma to potešilo, ale teraz to ešte nič neznamená. Stále mám na čom pracovať. Moje najbližšie kroky povedú na turnaj W50 do Portugalska. Verím, že aj tam sa mi bude dariť,“ zakončila juniorská víťazka Wimbledonu z roku 2025.