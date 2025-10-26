Pohánková ukázala svoju kvalitu. Na záverečnom turnaji pre juniorky obsadila skvelé tretie miesto

V skupinovej fáze zvíťazila vo všetkých troch dueloch, no v semifinále narazila na nasadenú jednotku podujatia Američanku Kristinu Penickovu, s ktorou padla v dvoch setoch.
Mia Pohánková
Slovenská tenistka Mia Pohánková sa rozlúčila s dvojhrou dievčat na US Open vo štvrťfinále. Foto: ITF/Sergio Llamera
Slovenská tenistka Mia Pohánková si počas tohto týždňa zahrala na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu. Zúčastnilo sa na ňom osem najlepších hráčok na základe získaných bodov do rebríčka ITF za uplynulý rok. Slovenke pred začiatkom podujatia patrila piata pozícia.

V skupinovej fáze zvíťazila vo všetkých troch dueloch, no v semifinále narazila na nasadenú jednotku podujatia Američanku Kristinu Penickovu, s ktorou padla v dvoch setoch.

Napokon sa tak rodáčka z Levíc dostala do duelu o tretie miesto, ktorý trval len 53 minút. Pohánková zvíťazila nad Britkou Hannah Klugmanovou 2:0 na sety a oslavuje krásny úspech.

Snaha sa vyplatila

Celé stretnutie mala pod svojou plnou kontrolou a dvojka turnaja sa tak musela uspokojiť s iba nepopulárnym štvrtým miestom. Slovenka ju predtým zdolala aj v základnej skupine.

Pohánková urobila veľkú radosť svojmu trénerovi Róbertovi Gašparetzovi. Sedemnásťročná slovenská tenistka z piatich súbojov na podujatí dokázala zvíťaziť až v štyroch prípadoch.

„Som rád, že sa Mii podarilo zakončiť turnaj víťazstvom a získať tretie miesto na finálovom turnaji Masters. Je to fajn odmena za všetku prácu a snahu, ktorú sme do toho dali počas týždňa i celého roka. Semifinálová prehra s Penickovou nás trochu mrzela, ale Mia sa dokázala mentálne zmobilizovať na ďalší zápas a duel o tretie miesto zvládla presvedčivo, čo dodalo turnaju lepší koniec,“ uviedol kouč Gašparetz podľa webu Slovenského tenisového zväzu.

Vo finále Penickova nedokázala zdolať Belgičanku Jeline Vandrommeovú, prehrala 1:2 na sety.

