Slovenský stánok EXPO Osaka 2025 môže byť predražený, Zastavme korupciu podáva podnet na NKÚ

aktualizované, 2. mája, 14:33

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) pre podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri organizácii slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Prípadom sa už zaoberá aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Sporné referencie

Štátna agentúra SLOVAKIA Travel, ktorá spadá pod Ministerstvo cestovného ruchu a športu, vybrala na výstavbu slovenského pavilónu českú firmu ATYP Team.

Tá uspela vo verejnom obstarávaní ako uchádzač s najnižšou cenou, no ide o spoločnosť bez preukázateľných skúseností a bez významných tržieb či majetku. Referencie, ktoré ATYP Team uviedla, sa ukázali ako sporné, keďže viaceré oslovené firmy, vrátane Mercedes-Benz Slovakia, popreli akúkoľvek spoluprácu.

Cena za slovenský pavilón sa krátko po podpise zmluvy navýšila o ďalších takmer 260-tisíc eur. Dôvodom mali byť dodatočné práce vrátane kúpy dieselového generátora za 117-tisíc eur. Podľa experta na verejné obstarávanie Miroslava Cáka dodatok nie je riadne opodstatnený a nezodpovedá zákonným podmienkam na úpravu zmluvy.

Uniformy pre hostesky za viac ako 11-tisíc eur

Sporný je aj spôsob, akým SLOVAKIA Travel zabezpečuje program a prevádzku pavilónu. Hoci pôvodne vysúťažila agentúru s najnižšou cenou, súťaž neskôr zrušila a začala služby nakupovať napriamo. Niektoré položky sú tak už teraz drahšie, ako bola pôvodná ponuka – napríklad uniformy pre hostesky stáli viac ako 11-tisíc eur, pričom víťaz súťaže ich ponúkol za 7380 eur vrátane obuvi.

„Opakovane upozorňujeme na riziká pri obchádzaní riadnych verejných súťaží a navyšovaní cien bez dostatočného zdôvodnenia. Ide o prostriedky všetkých daňovníkov a je nevyhnutné zabezpečiť ich efektívne využitie,“ uvádza Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Nadácia Zastavme korupciu preto podala podnet na NKÚ, aby preveril, či pri organizovaní slovenskej účasti na EXPO 2025 nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. Zároveň bude sledovať ďalší vývoj prípadu a zverejňovať aj nové zistenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Proces verejného obstarávania bol realizovaný ešte v minulom roku

Národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL v súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom financovania slovenskej účasti na Svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake zdôrazňuje, že proces verejného obstarávania bol realizovaný ešte v minulom roku za bývalého vedenia Ministerstva cestovného ruchu a športu aj SLOVAKIA TRAVEL.

Rovnako dodatok k zmluve, ktorý bol predmetom medializácie, bol podpísaný už v tomto roku, ale ešte bývalým vedením organizácie. Minister cestovného ruchu a športu po oboznámení sa s aktuálnymi zisteniami inicioval zmeny vo vedení.

SLOVAKIA TRAVEL rešpektuje kontrolné mechanizmy štátu

Nový generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL, Matej Fekete, okamžite po nástupe do funkcie prevzal zodpovednosť za aktuálnu situáciu a spolu so svojím tímom robí maximum pre to, aby prezentácia Slovenska na EXPO 2025 prebehla na vysokej profesionálnej a prestížnej úrovni. Prioritou súčasného vedenia je zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenska a minimalizovať možné negatívne dopady vzniknuté z rozhodnutí z minulosti.

„SLOVAKIA TRAVEL plne rešpektuje kontrolné mechanizmy štátu a je pripravená aktívne spolupracovať s Najvyšším kontrolným úradom, Úradom pre verejné obstarávanie a ďalšími príslušnými orgánmi. Organizácia je otvorená aj konštruktívnemu dialógu s odbornou i verejnou sférou vrátane mimovládnych organizácií,“ uviedla vedúca Odboru komunikácie Zuzana Eliášová.

Cieľom účasti Slovenska na EXPO 2025 je dôstojná prezentácia krajiny a podpora podnikateľských príležitostí, ktoré môžu prispieť k rozvoju slovenskej ekonomiky. „Súčasné vedenie SLOVAKIA TRAVEL kladie dôraz na maximálnu transparentnosť a efektívne využitie verejných prostriedkov,“ dodala Eliášová.