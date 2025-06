Premiér Fico nahlas hovorí o neutralite Slovenska. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú, pýta sa

Slovenský premiér Robert Fico začal hovoriť v súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu o neutralite Slovenska.

„V tomto bláznivom období postavím otázku. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku staviam oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú? Všetci hovoria o vojne. O akej vojne to hovoríme? To akože s kým sa ideme biť? Pokiaľ ide o mňa, tak by som vám povedal, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si mädlia ruky rôzne zbrojárske firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Ale bohužiaľ toto nie je v mojich rukách,“ zdôraznil Fico na tlačovej besede.

Ak sa slovenská politická scéna u prezidenta dohodne na zvyšovaní výdavkov na obranu, podľa Fica musí ísť o postupné navyšovanie. „My dnes dávame na obranu dve percentá, čo je približne 2,8 miliárd eur. Ak by sme išli na päť percent vrátane duálnych projektov, tak hovoríme o 7 miliardách eur. Kto si to môže dovoliť? Tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozumne rozložiť v termíne, to nemôže byť skokové,“ dodal Fico.