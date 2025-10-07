Slovenský obranca Jaroš naďalej v KHL, nečakane však zamieril ku konkurencii

Christián Jaroš podpísal s novým zamestnávateľom ročnú zmluvu.
Christián Jaroš
Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš. Foto: archívne, SITA/AP
Slovenský hokejový obranca Christián Jaroš bude v sezóne 2025/2026 naďalej pôsobiť v Rusku. Ako referuje web fanat1k.ru, dvadsaťdeväťročný rodák z Košíc sa dohodol na ročnom kontrakte s klubom Spartak Moskva.

V minulej sezóne Jaroš odohral za konkurenčný CSKA Moskva 57 zápasov, v ktorých si pripísal 12 bodov za dva góly a 10 asistencií. Celkovo má v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) na konte 141 zápasov v drese klubov Avangard Omsk, Severstaľ Čerepovec a CSKA Moskva, v ktorých zaznamenal 43 bodov (9+34).

Pred príchodom do KHL pôsobil Jaroš v Severnej Amerike, kde v rokoch 2017 až 2022 hral v NHL za Ottawu Senators, San Jose Sharks a New Jersey Devils. V najprestížnejšej lige sveta odohral 94 zápasov s bilanciou 14 bodov za gól a 13 asistencií.

Významnou udalosťou v kariére Jaroša bolo víťazstvo v Gagarinovom pohári v sezóne 2022/2023, keď sa tešil zo zisku trofeje v tíme CSKA, kde vtedy pôsobili aj súčasní tréneri Spartaka Igor Kravčuk a Hassan Saeed.

