Slovenský influencer Ivan Gábriš: Zábavnou chémiou zapájam deti do sveta vedy - ROZHOVOR

Ivan Gábriš sa stal známym pre svoje zaujímavé a bezpečné chemické experimenty, ktoré popularizujú prírodné vedy medzi deťmi na Slovensku.
Ivan Gábriš, mladý učiteľ a influencer, sa stal známym pre svoje zaujímavé a bezpečné chemické experimenty, ktoré popularizujú prírodné vedy medzi deťmi na Slovensku. V rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezradil, ako ho k chémií priviedla nečakaná cesta a prečo práve hravý prístup dokáže rozžiariť iskru záujmu v mladých študentoch.

Pôvodne sa chcel venovať informatike, no nakoniec získala navrch fascinácia chémiou, ktorá je podľa neho všade okolo nás. Jeho cieľom je ukázať deťom, že táto veda nie je len o vzorcoch či teóriách, ale o farebných zmenách, bezpečných výbuchoch a zaujímavých chemických javoch, ktorých výsledkom môžu dokonca byť ohňostroje či rakety. Vždy však s dôrazom na bezpečnosť.

Preto svoje experimenty najskôr dôkladne testuje, aby boli perfektné a na sociálnych sieťach prístupné čo najviac ľuďom. Popri vzdelávaní detí a mladej generácie sa mu podarilo zaradiť medzi Forbes 30 pod 30, čo vníma ako veľké ocenenie, ale zároveň aj motivácia pokračovať v popularizácii prírodných vied. Verí, že práve takéto hravé a interaktívne prístupy môžu prelomiť bariéry a presvedčiť mladých, aby sa nebáli prírodných vied ani vo svojom ďalšom štúdiu či kariére.

Rodičom odporúča experimentovať s deťmi aj doma jednoduchými chemickými pokusmi a nabáda všetkých mladých, aby neprestávali skúšať a učili sa z chýb.

Vo videopodcaste Fish & Chips sa dozviete aj to:

  • čo všetko obnáša príprava a bezpečnostné opatrenia pri chemických experimentoch pre deti
  • aké najšialenejšie prípady a zranenia sa Ivanovi počas experimentovania stali
  • ako sa z pôvodného záujmu o informatiku dostal k popularizácii chémie a vzdelávaniu mládeže
  • aké sú výzvy a radosť z učenia prírodných vied interaktívnou formou
  • prečo je podľa Ivana Gábriša kľúčové, aby deti nezabudli na chémiu a fyziku
  • ako zvláda stres a zlyhania počas verejných vystúpení a podnikateľských začiatkov
  • čo znamená byť zaradený v rebríčku Forbes 30 po 30 a aký má tento úspech osobný význam
  • aké rady dáva mladým vedeckým talentom, aby vydržali a nebáli sa experimentovať
  • aké jednoduché domáce experimenty môžu rodičia robiť spolu s deťmi na podporenie záujmu o vedu
  • ako Ivan buduje vzťah a dôveru so svojimi študentmi a čo je podľa neho dôležité pre ich zapojenie
