Bianka Rumanová bez servítky: V šoubiznise treba vedieť, čo znamená „Robím to, lebo ma to baví!“ - ROZHOVOR

Rozhovor Fish & Chips s influencerkou Biankou Rumanovou.
Matej "Mett" Martinček
2 min. čítania
Slovensko Filmy a TV Filmy a TV z lokality Slovensko

Kto sa bojí, nech nechodí do lesa, beriem veci nadnesene. Žijem ten život raz, chcem ho žiť podľa seba a keď tým nikomu neubližujem, prečo by som nemohla urobiť niečo, čo bude šok a ešte to bude mať aj prínos pre to, čo robíme.

— Influencerka Bianka Rumanová v rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips.

Sledovanosť v státisícoch, práca v televízii a kontroverzné kauzy. Bianka Rumanová je už roky jednou z najvýraznejších tvárí slovenského internetu, ktorá si vybudovala značku sama na sebe. Mnohí ju kritizujú za vulgárnosť či prehnanú priamosť, no ona si za svojimi rozhodnutiami stojí.

V otvorenom rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezradila, prečo nemá strach hovoriť o sebe a byť sama sebou, ako zvláda tisícky hejtov na dennej báze a ako vyzerá práca influencerky, ktorú miluje a ktorej venuje prakticky celý svoj život. Okrem iného sa dozviete, aké sú požiadavky firiem a prečo si myslí, že v šoubiznise je niekedy dobré pútať pozornosť.

V rozhovore sa dozviete aj to:

  • ako sa influencerka vyrovnáva s tisíckami hejtov a prečo ju negatívne komentáre neovplyvňujú – vraj má zázračnú schopnosť „to od seba odvrátiť“
  • prečo sa nebála kontroverzného odhalenia a čo bolo hlavným cieľom tohto kroku v slovenskom šoubiznise
  • aký je najväčší rozdiel medzi natáčaním pre Instagram a televíznymi projektami, a prečo pri telke stráca „moc vo svojich rukách“
  • ako vyzerá reálny pracovný čas influencerky, koľko hodín denne pracuje a prečo nemôže po ôsmich hodinách „padla“
  • či je na Slovensku práca influencera hanená a prečo je finančne náročné zaplatiť dobrého content creatora
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon

Fotogaléria k článku:

Fish & Chips Matej Martinček, Bianka Rumanová
Fish & Chips Bianka Rumanová
Fish & Chips Bianka Rumanová
9 fotografií v galérii
Fish & Chips Matej Martinček, Bianka Rumanová
Podcast Fish & Chips si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Bianka Rumanová
Firmy a inštitúcie: InstagramTV JOJ
Okruhy tém: Influencerka Rozhovory Šoubiznis
Podcast: Fish & Chips
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk