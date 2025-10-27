Bianka Rumanová bez servítky: V šoubiznise treba vedieť, čo znamená „Robím to, lebo ma to baví!“ - ROZHOVOR

Kto sa bojí, nech nechodí do lesa, beriem veci nadnesene. Žijem ten život raz, chcem ho žiť podľa seba a keď tým nikomu neubližujem, prečo by som nemohla urobiť niečo, čo bude šok a ešte to bude mať aj prínos pre to, čo robíme.
Sledovanosť v státisícoch, práca v televízii a kontroverzné kauzy. Bianka Rumanová je už roky jednou z najvýraznejších tvárí slovenského internetu, ktorá si vybudovala značku sama na sebe. Mnohí ju kritizujú za vulgárnosť či prehnanú priamosť, no ona si za svojimi rozhodnutiami stojí.
V otvorenom rozhovore pre SITA v podcaste Fish & Chips prezradila, prečo nemá strach hovoriť o sebe a byť sama sebou, ako zvláda tisícky hejtov na dennej báze a ako vyzerá práca influencerky, ktorú miluje a ktorej venuje prakticky celý svoj život. Okrem iného sa dozviete, aké sú požiadavky firiem a prečo si myslí, že v šoubiznise je niekedy dobré pútať pozornosť.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- ako sa influencerka vyrovnáva s tisíckami hejtov a prečo ju negatívne komentáre neovplyvňujú – vraj má zázračnú schopnosť „to od seba odvrátiť“
- prečo sa nebála kontroverzného odhalenia a čo bolo hlavným cieľom tohto kroku v slovenskom šoubiznise
- aký je najväčší rozdiel medzi natáčaním pre Instagram a televíznymi projektami, a prečo pri telke stráca „moc vo svojich rukách“
- ako vyzerá reálny pracovný čas influencerky, koľko hodín denne pracuje a prečo nemôže po ôsmich hodinách „padla“
- či je na Slovensku práca influencera hanená a prečo je finančne náročné zaplatiť dobrého content creatora