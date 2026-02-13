Slovensko v Lige národov natrafí na Kazachstan, Faerské ostrovy a Moldavsko. Problém bude cestovanie

Slovenskí futbaloví reprezentanti poznajú súperov v ligovej fáze európskej Ligy národov 2026/2027. Ako referuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), z elitného koša C-divízie pripadol slovenskému mužstvu Kazachstan, z tretieho Faerské ostrovy a zo štvrtého Moldavsko.
Prezident SFZ Ján Kováčik upozornil najmä na logistickú náročnosť skupiny. „Nie som úplne spokojný, sú tam dva tímy, ktoré som si neželal – Kazachstan a Faerské ostrovy. Nie však pre športovú výkonnosť, ale pre vzdialenosť. Bude to veľmi náročné, no verím, že to zvládneme,“ uviedol po žrebe.
Optimistickejší tón zvolil asistent trénera reprezentácie Marek Hamšík, ktorý verí v postupové ambície tímu vedeného Francescom Calzonom. „Sme favoriti skupiny a cieľom by mal byť postup do B-divízie. Kazachstan aj Moldavsko sú hrateľní súperi, hoci dlhé presuny nebudú jednoduché,“ povedal.
Víťaz skupiny postúpi priamo do B-divízie, druhý tím si zahrá play-off v marci 2027 proti jednému z tímov B-divízie, ktoré v skupine skončili na 3. priečke. Ligová fáza sa začne koncom septembra, zápasy úvodného kola sú naplánované na 24. až 26. septembra 2026.