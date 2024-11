Slovensko sprísni podmienky predaja nikotínových výrobkov, z pultov zmiznú príchute e-cigariet lákajúce neplnoletých

Slovensko sa pridáva ku krajinám, ktoré v záujme ochrany mladistvých sprísňujú podmienky predaja nikotínových výrobkov. Podľa novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov z dielne poslancov SMER-u by mali z pultov zmiznúť elektronické cigarety s príchuťami, ktoré lákajú neplnoletých. Predaj jednorazových e-cigariet sa má zakázať úplne.

Balenia nikotínových výrobkov majú byť menej atraktívne, sprísňujú sa pravidlá predaja, podmienky zákazníckych akcií a zvyšujú sa sankcie. Nová legislatíva sa má týkať aj nikotínových vrecúšok bez tabaku. Opatreniami chcú poslanci znížiť atraktivitu nikotínových výrobkov pre mladistvých. Ako zdôrazňujú, užívanie nikotínu medzi neplnoletými rastie aj preto, že ich lákajú rôzne ovocné, kolové a cukríkové príchute.

Výnimka pre niektoré príchute

„Zároveň chápeme, že niektoré príchute, ktoré nie sú vyhľadávané mladistvými majú význam pre dospelých spotrebiteľov, pre ktorých môžu byť prostriedkom na ceste prestať fajčiť. Preto zo zákazu vynímame mentolovú, mätovú a tabakovú príchuť,“ uvádza sa v novele.

Aj z výskumov vo svete podľa poslancov vyplýva, že práve dospelí fajčiari, ktorým sú výrobky určené, preferujú práve tieto „zrelšie“ príchute. Naopak po rôznych sladkých formách výrobkov, ako sú cukrovinky, dezerty, ovocie, nealkoholické nápoje, energetické nápoje, siahajú predovšetkým mladiství.

Potlačenie dopytu

„Cieľom predloženej regulácie je minimalizovať dostupnosť elektronických cigariet medzi maloletými, a to aj z dôvodu výsledkov kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktoré potvrdzujú, že mladiství sa k týmto výrobkom vedia dostať pomerne jednoducho. Obmedzením ponuky, znížením atraktivity a úplným zákazom jednorazových elektronických cigariet očakávame potlačenie vzrastajúceho dopytu po týchto produktoch, ktorý na Slovensku medziročne stúpol o 200 %,“ uvádzajú predkladatelia novely Vladimír Baláž, Jozef Ježík a Jozef Valocký.

Zákazom jednorazových e-cigariet chcú poslanci zabrániť vytvoreniu závislosti u mladistvých, ktorí tieto výrobky preferujú aj vzhľadom na ich jednoduché a pohodlné používanie. Na rozdiel od opakovane plniteľných e-cigariet totiž nevyžaduje žiadnu starostlivosť. Zákaz má však prispieť aj k zníženiu ekologických dopadov, keďže jednorazové elektronické obsahujú batériu, polovodiče a cenné kovy, no po použití sa jednoducho zahodia.

Zákaz akcií

Z obalov nikotínových výrobkov majú zmiznúť prvky, ktoré môžu zvyšovať atraktivitu pre mladistvých, napríklad rôzne kresby, polepy, popisy, ktoré by pripomínali potravinu, kozmetický prípravok alebo hračku.

„Ponuka na trhu nikotínových výrobkov preukázala, že spoločnosti sa takýmito praktikami snažia osloviť predovšetkým deti,“ uvádzajú poslanci.

Novela má tiež zakázať akcie predajcov, ktoré zvyšujú záujem zákazníkov o výrobky. Odmeny k nákupu vo forme tovaru, ktorý so samotným výrobkom nesúvisí, majú byť minulosťou.

Sankcie pre distribútorov

„Takouto zmenou v zákone dosiahneme menšiu atraktivitu týchto produktov pre spotrebiteľov. Zároveň sa zamedzí poskytovaniu odmien vo forme alkoholických nápojov, čo je pre spotrebiteľov v súčasnosti jedna z najatraktívnejších odmien, čím dochádza k vytváraniu predpokladu pre pridružovanie ďalšej závislosti,“ zdôrazňujú predkladatelia.

Zavádzajú sa tiež nové sankcie pre dovozcov a distribútorov nikotínových výrobkov. Za porušenie zákona im bude môcť SOI udeliť pokutu až do výšky 50-tisíc eur oproti súčasným 10-tisíc eur. Prijímanie novej legislatívy s cieľom obmedziť používanie nikotínových výrobkov medzi mladými ľuďmi v súčasnosti prebieha v mnohých krajinách sveta a EÚ.

Obmedzenia v Európe

K opatreniam prikročili aj susedné štáty. Všetky príchute okrem tabakovej a mentolovej sú zakázané v Dánsku, Estónsku a Slovinsku. Maďarsko, Ukrajina, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko povolili iba príchuť tabaku.

S obmedzeniami prichádza aj Spojené kráľovstvo, ktoré je inak dlhodobým zástancom vapingu ako nástroja odvykania pre dospelých fajčiarov. Jednorazové e-cigarety chce vláda od budúceho roka zakázať, príchute sa majú obmedziť na tabak, mätu a mentol. Sprísnia sa tiež pravidla vystavovania a dizajnu výrobkov. Práve z Londýna pochádza podľa predkladateľov najkomplexnejší súbor údajov o používaní elektronických cigariet v Európe.

Zvýšenie počtu užívateľov

„Údaje poskytujú prehľad o tom, aké produkty používajú maloletí, a preto zdôrazňujú, kde by sa mohla regulácia posilniť. Z nich vyplýva, že počet 11 – 17-ročných, ktorí používajú e-cigarety, sa od 2021 do 2023 zvýšil o 83 %. Jedným z hlavných dôvodov, bolo to, že sa im páčili príchute.“

Zákaz jednorazových e-cigariet na jar ohlásilo aj Francúzsko, pričom v septembri už na tento krok získalo súhlas Bruselu. „Cieľom marketingu týchto produktov je prilákať mladých ľudí farbami, ovocnými chuťami, vôňami a nízkou cenou,“ povedala ministerka práce a zdravotníctva Catherine Vautrinová v parlamente pri predstavení návrhu. Návrh zákona, ktorý sa špeciálne zameriava na ochranu maloletých pred jednorazovými e-cigaretami, presadzuje aj poľská ministerka zdravotníctva Izabela Leszczynová.