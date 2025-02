Slovensko si pripomína podľa ministra Blanára významný deň, od vstupu do UNESCO uplynulo 32 rokov

Slovensko si pripomína 32. výročie vstupu do UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru), ktorá pomáha štátom pri uchovávaní, zveľaďovaní a ochrane kultúrneho či prírodného dedičstva a tradícií.

„Vďaka členstvu v tejto prestížnej organizácii môžeme ešte viac udržiavať pre ďalšie generácie to, čo robí našu vlasť výnimočnou, a to nielen na Slovensku, ale s presahom do celého sveta,“ uviedol pri príležitosti výročia slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár (Smer-SD).

Úlohy organizácie UNESCO

Ako pripomenulo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ), v súčasnosti má UNESCO 194 členov a 12 pridružených členov. Blanár podotkol, že v roku 1945 patrilo k zakladajúcim členom organizácie i vtedajšie Československo. Súčasná Slovenská republika sa pridružila krátko po svojom vzniku, 9. februára 1993.

„Kultúrne, prírodné a nehmotné dedičstvo Slovenska je i vďaka značke UNESCO medzinárodne uznávané. Potvrdením našej expertízy je tiež úspešné zastúpenie SR, v novembri 2023 sme sa stali členom Výkonnej rady UNESCO, kde počuť slovenský hlas v dôležitých oblastiach tak, ako sme to zadefinovali aj v Programovom vyhlásení vlády SR,“ prízvukoval Blanár, ktorý predsedá Slovenskej komisii pre UNESCO.

Komisia na Slovensku zabezpečuje činnosť UNESCO. V Paríži tiež pôsobí pri UNESCO Stála delegácia SR. Medzi úlohy organizácie patrí napríklad vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Slovensko v ňom má zapísaných šesť kultúrnych a dve prírodné pamiatky.

Prírodné lokality v zozname

„Kultúrnymi lokalitami sú Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ďalej tiež Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka a Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západný segment), ktoré sú spoločnou lokalitou s Nemeckom a Rakúskom,“ približuje MZVaEZ SR.

Prírodnými lokalitami Slovenska, zapísanými v zozname, sú Jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu, ide o spoločnú lokalitu s Maďarskom. Druhou prírodnou pamiatkou sú Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

„Súčasťou prestížnych zoznamov UNESCO je zároveň deväť prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva, tiež aktuálny zápis Školy remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby z decembra 2024 na Zozname dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Pod značku organizácie patria na Slovensku štyri biosférické rezervácie, jeden geopark, tri zápisy v registri Pamäť sveta, štyri katedry, 25 pridružených škôl a Kreatívne i Učiace sa mestá UNESCO,“ dodáva ministerstvo.