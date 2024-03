Slovensko sa bude v roku 2026 podieľať na ME hádzanárok, majstrovstvá sa uskutočnia aj v ďalších štyroch krajinách

Majstrovstvá Európy hádzanárok sa v roku 2026 uskutočnia aj na Slovensku. Pôvodne sa mal tento kontinentálny šampionát konať v Rusku, po novom ho Európska hádzanárska federácia (EHF) pridelila piatim krajinám.

Okrem Slovenska sa súboje ME 2026 uskutočnia aj v Česku, Poľsku, Rumunsku a Turecku. EHF tiež rozhodla aj o dejisku ME 2028, ich organizáciu si podelia Nórsko, Dánsko a Švédsko.

Je to reštart po zničujúcom Covide

„Je to pre nás ocenenie zo strany EHF za prácu na organizácii ME 2022 v hádzanej mužov v najhorších podmienkach v histórii konania šampionátov. Na druhej strane sa tešíme, že prinášame na Slovensko po mužoch aj európsky šampionát žien. Vnímame to ako šancu pre slovenskú hádzanú na reštart po zničujúcom covidovom období, ako impulz pre náš národný tím žien pracovať na sebe, ukázať sa už v tejto rozohratej kvalifikácii a nastúpiť cestu k vrcholu o dva a pol roka pred domácimi fanúšikmi.

Rovnako sa tešíme, že Slovensko zorganizuje šampionát na vysokej úrovni a konečne za účasti divákov bez obmedzení. Pevne veríme, že spoločne s novým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR sa nám podarí ukázať Slovensko v tom najlepšom svetle a spolu s ďalšími spoluorganizátormi pripravíme nezabudnuteľné ME 2026 v hádzanej žien v historickom formáte piatich krajín ako celoeurópsku oslavu športu,“ uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša na webe slovakhandball.sk.

Nápomocné bude aj nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu

„Sme veľmi radi, že práve Slovensko bude môcť hostiť takéto dôležité podujatie. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR bude samozrejme Slovenskému zväzu hádzanej nápomocné, či už v rámci finančnej podpory alebo pomoci s organizáciou. Zároveň dúfame, že práve pri takejto príležitosti bude možné vidieť, akú dôležitú úlohu nielen v slovenskom športe zohráva nové ministerstvo, a že jeho vznik bol opodstatnený a mal zmysel,“ uviedli v spoločnom vyhlásení minister športu a cestového ruchu Dušan Keketi a štátny tajomník pre šport Ján Krišanda podľa webu SZH.

ME 2026 v hádzanej žien sa uskutočnia od 3. do 20. decembra 2026 a predstaví sa na nich 24 výberov. Základné skupiny budú hostiť rumunské mestá Oradea a Kluž, turecká Antalya, české Brno, poľské Katovice a slovenská Bratislava. Ďalšiu fázu budú hostiť Kluž a Katovice a vyvrcholenie šampionátu sa uskutoční v Katoviciach.

V minulosti Slovensko neuspelo vo viacerých spoluorganizáciach

„Hlavnou motiváciou je propagácia ženskej hádzanej. Chceme, aby sa viac dostala do povedomia ľudí u nás, ako to bolo v prípade mužskej, keď sme predvlani hostili kontinentálny šampionát. Ten sme zvládli z organizátorskej stránky dobre, hoci sa vinou koronavírusu mohol uskutočniť len v rámci istých možností a obmedzení. Veríme, že ženské ME by mohli byť ešte úspešnejšie a podarí sa nám zaplniť haly,“ uviedol generálny sekretár SZH Ivan Sabovik.

V minulosti sa Slovensko usilovalo o vrcholné turnaje hádzanárok. Neuspelo však v úsilí o spoluorganizáciu ME pre roky 2024, 2012 ani v boji o MS 2001 či 2003.

„Vždy sme prejavovali záujem o kontinentálne šampionáty. Nielen o mužské, ale aj ženské. Vždy sme žili s myšlienkou, aby sme mohli organizovať aj majstrovstvá Európy žien. Teraz nastala situácia ohľadom Ruska a my sme začali o tejto možnosti dosť uvažovať. Naším zámerom je podporiť ženskú zložku a zároveň zostať medzi organizátormi vrcholných podujatí. Chceme ukázať, že sme schopní zorganizovať majstrovstvá a zároveň ich odohrať na požadovanej úrovni,“ dodal viceprezident zväzu Ernö Kelecsényi.