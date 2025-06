Slovensko potrebuje víziu, tvrdí Fico. Dokument má načrtnúť budúcnosť hospodárstva, školstva aj samospráv – VIDEO

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) by chcel nový dokument, ktorý má načrtnúť víziu rozvoja Slovenskej republiky. Ako pripomenul na nedeľnej tlačovej besede, takýto materiál dal Slovenskej akadémii vied vypracovať už v roku 2008. Opozícia ho však následne odmietla s tým, že má svoje vlastné vízie.

Premiér chce podľa vlastných slov v tejto súvislosti osloviť predstaviteľov vysokých škôl, SAV a takisto sociálnych partnerov, aby vypracovali víziu vývoja do roku 2040.

„Čo nám teda vytvára priestor na nasledujúcich 14 rokov,“ povedal Fico s tým, že dokument má popísať, ako by mal vyzerať náš hrubý domáci produkt, na čom má byť postavený, aký bude, napríklad, podiel cestovného ruchu, ako sa bude vyvíjať zbrojársky priemysel alebo vzdelávací systém.

„Čo budeme robiť so samosprávou? Tých otázok je veľmi veľa a nejaká vízia na 15 rokov by tejto krajine veľmi pomohla,“ skonštatoval Fico. Doplnil, že dokument by sa mal venovať aj zahraničnej politike.

Súčasťou novej vízie by podľa predsedu vlády malo byť aj zhodnotenie dokumentu z roku 2008, keďže ten popisoval vývoj do roku 2030. „Možno bude zaujímavé sa pozrieť, čo všetko správne predpokladali,“ doplnil Fico. Zároveň zdôraznil, že očakáva, že nový dokument budú všetci rešpektovať. „Podľa mňa je úplne jedno, či príde taká alebo onaká vláda,“ dodal premiér.