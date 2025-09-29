Slovensko posilňuje vzťahy s Vietnamom, Šutaj Eštok rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (uprostred). Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v pondelok v Bratislave rokoval s ministrom Verejnej bezpečnosti Vietnamskej socialistickej republiky Luong Tam Quang. Oboja ministri vyzdvihli význam bilaterálnej spolupráce a dlhodobo dobré vzťahy medzi oboma krajinami.

Zároveň podpísali dokument, ktorým sa začnú ďalšie rokovania o rozšírení existujúcej dohody o nové oblasti v kriminalisticko-technických činnostiach a v boji proti drogovej kriminalite.

Témou bola aj pracovná migrácia

Vietnamská strana prejavila záujem o informácie v rámci pôsobenia Hasičského a záchranného zboru a nasadenia jednotlivých modulov hasenia v zahraničí. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Významnou témou rokovaní bola aj ekonomická spolupráca. Slovensko vidí v otvorení ázijských trhov veľkú príležitosť pre svoju ekonomiku. Ministri sa zhodli, že aktuálnou sa stáva aj otázka pracovnej migrácie, avšak v súlade s európskymi pravidlami vstupu a pobytu cudzincov na našom území.

Posilnenie bilaterálnych vzťahov

„Dnešné stretnutie vnímam ako dôležitý krok k posilneniu našich bilaterálnych vzťahov, najmä pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. Verím, že je naším spoločným cieľom pokračovať vo vykonávaní existujúcich dohôd, ako aj diskutovať o oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.

Na Slovensku žije podľa tlačového odboru kancelárie ministra vnútra významná skupina približne 13-tisíc Vietnamcov, ktorí svojou prácou, podnikaním a kultúrnou angažovanosťou prehlbujú väzby medzi oboma krajinami.

