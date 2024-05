Slovensko podporuje členstvo Ukrajiny v Únii, podľa Fica by mala vstúpiť hneď po splnení podmienok (video+foto)

Ukrajina by mala byť súčasťou Európskej únie, ale mali by byť v tejto súvislosti uskutočnené aj rýchle a konkrétne kroky. Počas štvrtkovej medzinárodnej konferencie „20 rokov členstva Slovenska v EÚ – výzvy a príležitosti“ na pôde rezortu diplomacie v Bratislave to povedal slovenský premiér Robert Fico.

„Akonáhle Ukrajina splní podmienky, mala by byť prijatá. Bude to trvať roky. V praktických rokovaniach bude veľké množstvo problémov a bude o nich treba dlho diskutovať. Pozrite sa, čo sa deje pri balkánskych krajinách (a ich snahách o vstup, pozn. red.). Mali by sme im dať podstatne väčšiu perspektívu členstva v EÚ ako doteraz,“ povedal Fico.

Aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár poznamenal, že Slovensko chce podporiť integráciu tých krajín, ktoré pre členstvo v EÚ vyvíjajú maximálne úsilie.

„Či už sú to krajiny západného Balkánu, Ukrajina alebo Moldavsko, chceme spoločne pracovať na podpore ich integrácie,“ skonštatoval Blanár.