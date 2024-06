Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri OSN, bude ňou študentka Právnickej fakulty UK Sofia Šillerová

Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri Organizácii Spojených národov (OSN). Pre rok 2024/2025 ňou bude študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Sofia Šillerová. Má 23 rokov a pochádza z Nitry, je študentkou spojeného ekonomicko-právnického odboru.

Čaká ju pracovná cesta do New Yorku

„Po roku tak svoje poslanie zastupovať slovenskú mládež v OSN, a naopak na Slovensku reprezentovať OSN, odovzdá končiaci delegát Pavol Beblavý ďalšiemu v poradí už 12. delegátovi Slovenska,“ informuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM). O novej mládežníckej delegátke rozhodovala komisia, v ktorej bol zastúpený NIVaM, rezorty školstva a diplomacie, Rada mládeže Slovenska i dosluhujúci mládežnícky delegát Pavol Beblavý.

Šillerová by sa svojho mandátu mala ujať počas júla, začne ho prípravou pracovnej cesty na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Počas roka ju však čakajú aj stretnutia s mládežou, ktoré by po organizačnej stránke mali zastrešiť regionálni koordinátori práce s mládežou NIVaM. Nová mládežnícka delegátka by sa tiež mala venovať zabezpečeniu pokračovania spolupráce s mládežníckymi delegátmi iných štátov OSN.

Stala sa hlasom mladých

„Som veľmi hrdý, že sa mi podarilo navštíviť viac ako 25 škôl Slovenska, hoci som si pôvodne plánoval na začiatku len 10. Veľmi ma tešilo, keď som videl, ako sa záujem mladých a poznanie o OSN priamo zvýšili mojimi skutkami,“ zhodnotil končiaci delegát Beblavý. Dodal, že za získané skúsenosti a vedomosti je vďačný. Jeho nástupkyňa Šillerová sa vyjadrila, že je poctená tým, že sa stala hlasom mladých ľudí zo Slovenska.

„Bude to pre mňa veľká zmena a zároveň výzva, pretože nastupujem práve do posledného ročníka štúdií. Tento rok si tomu teda budem musieť po všetkých stránkach prispôsobiť, ale už teraz sa veľmi teším,“ dodala.

Ako uviedol NIVaM, porotu presvedčila ako vysokou mierou reprezentatívnosti, tak aj schopnosťou „prepájať nadnárodnú činnosť OSN s kľúčovými témami mládeže v slovenských regiónoch“.