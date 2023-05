Slovensko má na MS v hokeji 2023 prvú výhru, o gól porazilo Lotyšsko (video+foto)

Slovenská hokejová reprezentácia si na tohtoročných majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji pripísali premiérový triumf za tri body, v sobotu večer v lotyšskej Rige zdolali domácich tesne 2:1.

Góly slovenského výberu dosiahli Matúš Sukeľ a kapitán Marek Hrivík, za domácich korigoval v druhej tretine Rodrigo Abols.

Zaujímavosťou je, že v elitnej kategórii MS Slováci zdolali Lotyšov premiérovo až vo štvrtom vzájomnom stretnutí, v Tampere 1997 totiž prehrali 4:5, v Helsinkách 2013 zase 3:5 a v Kolíne nad Rýnom 2017 tiež o dva góly 1:3. V nedeľu majú Slováci voľno, v pondelok o 15.20 h SELČ ich čaká duel proti Kanaďanom.

Prvý gól už v 44. sekunde

Slováci mali úvod duelu ako z rozprávky a už v 44. sekunde strelili gól. Postaral sa oň Matúš Sukeľ strelou švihom, keď jeho hokejku našiel pukom Peter Cehlárik spoza bránky súpera.

V celej prvej časti bol slovenský tím aktívnejší herne aj strelecky, no poistku už nepridal napriek šanci Pavla Regendu z 5. minúty či príležitosti Sukeľ tesne pred prvou sirénou. Na opačnej strane brankár Stanislav Škorvánek si udržal čisté konto po strele Robertsa Bukartsa.

V druhej tretine už boli nebezpečnejší domáci Lotyši, no nevyužili presilovky pri vylúčeniach Libora Hudáčka či Olivera Okuliara. V 37. min si slovenská defenzíva nedala pozor, unikol jej Rodrigo Abols a brejk zakončil popri Škorvánkovi.

Domácim nepomohli ani slovenské vylúčenia

Ďalší gól priniesol až úvod záverečnej desaťminútovky tretej tretiny. Richard Pánik prenikol do útočného pásma, puk poslal na modrú čiaru a obranca Patrik Koch vystrelil, s jeho pokusom si brankár Arturs Šilovs síce poradil, no kapitán Marek Hrivík bol pripravený na dorážku a poslal tím SR opäť do najtesnejšieho náskoku.

Domáci sa potom dostali k tlaku, pomohli im k tomu aj slovenské vylúčenia, spolu 68 sekúnd mali na ľade aj výhodu o dvoch korčuliarov, slovenský výber sa však ubránil. V úplnom závere siahli Lotyši k hre bez brankára, ale ani tlak nevyužili na vyrovnanie.