Slovensko má historicky najviac funkcií v europarlamente, väčšina vedúcich pozícií patrí progresívcom na čele s Hojsíkom

Slovensko má po júnových eurovoľbách historicky najviac funkcií v Európskom parlamente (EP). Pozície v rámci vedenia europarlamentu a jeho výborov získali piati slovenskí europoslanci z pätnástich, čo je tretina. Štyria z toho boli zvolení do europarlamentu za Progresívne Slovensko.

Martin Hojsík (Renew/Progresívne Slovensko) sa stal opätovne podpredsedom Európskeho parlamentu. Celkovo má EP 14 podpredsedov, ktorí môžu viesť plenárne schôdze parlamentu a majú tiež ďalšie kompetencie.

Štyria kvestori Europarlamentu

Ako informuje portál zameraný na dianie v Európskej únii Euractiv.sk, členkou širšieho predsedníctva EP bude aj Miriam Lexmann (EPP/KDH), ktorá sa stala kvestorkou. Europarlament má štyroch kvestorov, pričom každý má na starosti nejaký konkrétny aspekt administratívnych záležitostí týkajúcich sa priamo europoslancov.

Ľudovít Ódor (Renew/Progresívne Slovensko) sa stal jedným zo štyroch podpredsedov výboru pre hospodárske veci a koordinátorom frakcie v podvýbore pre daňové otázky. Ľubica Karvašová (Renew/Progresívne Slovensko) bude jednou z podpredsedníčok výboru pre regionálny rozvoj a zároveň koordinátorkou frakcie v tomto výbore. Lucia Yar (Renew/Progresívne Slovensko) bude mať rovnakú kumuláciu funkcií vo výbore pre rozpočet.

Podpredsednícke a koordinátorské pozície

Liberálna skupina Renew sa stala dôležitou súčasťou „koalície“ v Európskom parlamente spolu s EPP, socialistami a zelenými. Keďže sa liberálom v krajinách, ktoré dodávali tradične veľké delegácie do Renew, vo voľbách nedarilo, PS so ziskom šiestich europoslancov získalo vo frakcii na význame. To im pomohlo obsadiť podpredsednícke a koordinátorské pozície vo výboroch, poukazuje Euractiv.sk.

Záujmy slovenských poľnohospodárov však nebudú najbližších päť rokov v Európskom parlamente až tak dobre počuť. Vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka síce Slovensko bude mať dvojnásobné zastúpenie, no možnosti slovenských zástupcov meniť európsku agrárnu legislatívu budú obmedzené.

Jediná riadna členka výboru

Jedinou riadnou členkou výboru zo Slovenska bude Katarína Roth Neveďalová zo Smeru-SD, náhradníkom bude Michal Wiezik (Renew/Progresívne Slovensko). Roth Neveďalová ale bude v 49-člennom výbore len jednou z dvoch nezaradených europoslankýň, keďže Smer-SD má od minulého roka pozastavené členstvo v Strane európskych socialistov.

Euractiv.sk poukazuje na to, že nezaradení poslanci majú veľmi malý politický vplyv v Európskom parlamente. To sa prejavuje aj priamo vo výbore, kde na rozdiel od členov niektorej z frakcií nemôžu byť spravodajcami prijímaných aktov a bez podpory frakcie sa im ťažko presadzuje akýkoľvek vlastný návrh.