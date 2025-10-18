Slovensko láka čoraz viac turistov, v júli sa ubytovalo 667-tisíc návštevníkov, pribúdajú najmä cudzinci

Slovensko počas letnej sezóny potvrdilo svoj turistický potenciál. V júli zavítalo do ubytovacích zariadení naprieč krajinou 667-tisíc návštevníkov, ktorí spolu zaznamenali takmer dva milióny prenocovaní. Najvýraznejší rast pritom evidovali zariadenia pri zahraničnej klientele, čo poukazuje na stúpajúci záujem o Slovensko aj mimo jeho hraníc.
Za obdobie od januára do júla 2025 narástol celkový počet prenocovaní o viac než päť percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Cestovný ruch rastie
„Teší nás, že celkový trend v cestovnom ruchu je pozitívny. Zahraniční hostia objavujú Slovensko čoraz viac a domáci turisti zostávajú našou silnou oporou. Veríme, že aj v ďalších mesiacoch dokážeme tento trend podporiť,“ skonštatoval Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.
Na hraniciach sa chystá veľká zmena. Pasy už nebudú pečiatkovať, prichádza európsky systém EES
Najväčší počet návštevníkov v júli smeroval do Žilinského a Bratislavského kraja, ktoré podľa údajov Štatistického úradu SR zaznamenali viac ako 140-tisíc hostí. Tretím najnavštevovanejším regiónom bol Prešovský kraj s viac než 118-tisícmi návštevníkov. „Tieto tri regióny spolu tvorili viac ako 61 percent celkovej návštevnosti Slovenska v danom mesiaci,“ dodal Fekete.
Cudzinci objavujú Slovensko čoraz viac
Zahraniční hostia pribúdali medziročne o dve percentá. Najviac ich prišlo z Českej republiky, Poľska a Nemecka. Pozitívny vývoj evidujú aj v prípade turistov z Rakúska a Maďarska, ktoré patria medzi strategicky významné susedné trhy.
SLOVAKIA TRAVEL reaguje na výhrady PS k zmluve na výstavy, dokumenty plánuje doplniť
Za prvých sedem mesiacov roka 2025 sa v slovenských zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo takmer 3,5 milióna hostí. „Medziročný nárast predstavuje viac ako päť percent, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov,“ uzavrel Matej Fekete, šéf národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku SLOVAKIA TRAVEL.