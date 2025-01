Slovensko chce byť naďalej členom Únie a NATO, ubezpečil Fico veľvyslancov a vyjadril sa aj k vzťahom s Ruskom

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) sa stretol s diplomatmi. Veľvyslancov ubezpečil, že Slovensko chce byť aj naďalej členom EÚ a NATO, a že jeho vláda nemení zahraničnopolitické smerovanie Slovenska.

„Sme a chceme byť naďalej pevne ukotvení v EÚ aj v NATO,“ vyhlásil premiér a pripomenul, že za jeho vlád Slovensko dosiahlo najvyššiu možnú mieru európskej integrácie. Celá slovenská verejnosť je tak podľa neho klamaná opozíciou. „Sú to sprosté klamstvá, ktorých účelom je iba vytvoriť výbušnú atmosféru, ktorá má potom viesť k ďalším krokom,“ vyhlásil predseda vlády.

Politika na všetky štyri svetové strany

Zároveň uviedol, že kým opozícia sa stavia k členstvu v EÚ pasívne, súčasná vláda bude naopak aktívna a bude naďalej kritická k rozhodnutiam Bruselu, ktoré poškodzujú nielen jednotlivé členské štáty, ale aj celú EÚ. Zdôraznil, že úloha diplomacie je v tomto období nenahraditeľná a poďakoval sa veľvyslancom, že sú pomyselnými mostami, ktoré spájajú Slovensko so svetom.

Premiér pred vyslancami opätovne zdôraznil, že Slovensko bude robiť politiku na všetky štyri svetové strany. Uviedol, že chcú, aby Slovensko bolo solidárnym, zodpovedným a predvídateľným partnerom. Kľúčové sú podľa premiéra najmä vzťahy so susednými krajinami, a to aj napriek tomu, že sa v istých názoroch rozchádzajú.

Záujem o udržiavanie nadštandardných vzťahov s USA

Fico sa vyjadril aj k novozvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Očakáva od neho, že Spojené štáty pod jeho vedením prispejú k strategickej rovnováhe vo svete a k ukončeniu konfliktu na Ukrajine. Súčasne zdôraznil, že má záujem o udržiavanie nadštandardných vzťahov s USA. Prioritou Slovenska podľa neho zostáva aj naďalej západný Balkán.

„Sme zástancom urýchleného vstupu pripravených krajín západného Balkánu do EÚ. Srbsko, napriek tomu, že je jednou z najlepšie pripravených kandidátskych krajín, je už roky uviaznuté v prístupovom procese spolu s Čiernou Horou, a to aj v dôsledku vytvárania dodatočných politických kritérií zo strany niektorých členských štátov. Je to neférové voči Srbsku,“ vyhlásil premiér s tým, že odmieta, aby sa niektoré krajiny mohli do EÚ dostať skratkou, aj keď nespĺňajú potrebné podmienky na vstup. Fico doplnil, že Slovensko podporuje aj Turecko v snahách o európsku integráciu.

Vzťahy s Ruskom a Ukrajinou

Ak ide o vzťahy Slovenska s Ruskou federáciou, tak premiér vychádza z predpokladu, že sa konflikt jedného dňa skončí. Odmietol politiku novej železnej opony medzi Európou a Ruskom. „Máme záujem o dobré vzťahy a urobíme všetko pre to, aby sa po skončení vojnového konfliktu vzťahy medzi SR a Ruskou federáciou štandardizovali tak, ako sme ich vnímali v minulosti,“ uviedol premiér.

Ak ide o vzťah k Ukrajine, tak pripomenul, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, no odmieta vstup krajiny do NATO. Znamenalo by to podľa neho tretiu svetovú vojnu. Fico opätovne zdôraznil, že SR bola jednou z krajín, ktorá Ukrajine najviac pomáhala od začiatku vojny.

Ďalšie rokovania s ukrajinskou vládou

Doplnil, že Slovensko je pripravené na ďalšie rokovania s ukrajinskou vládou a súčasne vylúčil, že by Ukrajine pozastavilo dodávky elektrickej energie. Rovnako sa nebude rušiť humanitárna pomoc pre Ukrajincov. Čo však berie do úvahy, je blokovanie ďalšej pomoci na úrovni EÚ.

Fico pred veľvyslancami vyzdvihol aj krajiny, ktoré sa podieľajú na mnohonárodnej vojenskej jednotke NATO v Lešti. Súčasne pripomenul, že si Slovensko plní svoj záväzok voči Severoatlantickej aliancii a vynakladá na obranu dve percentá HDP. Ak ide o konflikt na Blízkom východe, tak ocenil prímerie v Pásme Gazy.