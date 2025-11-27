Slovensko bude pomáhať pri obnove Ukrajiny, v Košiciach vznikne styčná kancelária UN-Habitat

V Košiciach vznikne nová styčná kancelária UN-Habitat Collaboration Hub Košice, fungovať začne na začiatku budúceho roka. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré spája sily s Programom OSN pre ľudské sídla UN-Habitat.
Obnova ukrajinských miest
Metropola východu sa tak stane centrom pre obnovu ukrajinských miest. Zriadenie novej styčnej kancelárie potvrdili obe strany. Minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD) sa vyjadril, že verí, že spolupráca medzi krajinami môže výrazne urýchliť obnovu Ukrajiny.
„Košice majú ideálne podmienky stať sa centrom regionálnej spolupráce a odbornej podpory, ktoré bude prepájať projekty, nápady a odborníkov z Ukrajiny, Slovenska aj ďalších krajín Európy,“ dodal.
Kancelária vzniká na základe vo štvrtok podpísaného Memoranda o porozumení. Migaľ ho podpísal v Nairobi, spolu s výkonnou riaditeľkou UN-Habitat Anacláudiou Rossbach. Centrum by malo fungovať ako regionálny uzol pre koordináciu spolupráce Európskej únie, Ukrajiny a Slovenska.
Kľúčové aktivity
„Zameria sa na odbornú podporu pri územnom plánovaní, regionálnom rozvoji, obnove poškodenej infraštruktúry, energetike a bývaní. Zároveň poskytne bezpečný priestor na organizovanie medzinárodných rokovaní mimo územia Ukrajiny – najmä v prípadoch, keď nie je možné vycestovať priamo do Kyjeva,“ objasnil rezort investícií.
Medzi kľúčové aktivity kancelárie bude patriť technická pomoc pre ukrajinské mestá pri plánovaní obnovy, taktiež podpora reforiem a prípravy na integráciu nášho východného suseda do EÚ, ale aj sieťovanie samospráv a organizácia medzinárodného Fóra obnovy miest, prepájanie verejného a súkromného sektora pri strategických investíciách, a tiež spolupráca slovenských a ukrajinských univerzít pri vzdelávaní a výmene expertov.
Posilnenie Slovenska
„Zriadenie UN-Habitat Collaboration Hub Košice posilní úlohu Slovenska v medzinárodných iniciatívach zameraných na obnovu Ukrajiny. Hub zároveň prispeje k rozvoju odborného zázemia na východnom Slovensku a vytvorí nové príležitosti pre slovenské mestá, univerzity a odborníkov zapojiť sa do dlhodobých projektov obnovy,“ ozrejmuje MIRRI SR. Minister Migaľ zdôraznil, že otvorenie centra má aj ľudský rozmer.
„Rusko spôsobilo na Ukrajine obrovské materiálne škody a za každou zničenou bytovkou či závodom treba vidieť príbeh tých, ktorí tam žili a pracovali. Verím, že vojna u našich susedov skončí už čoskoro a aj Slovensko sa bude podieľať na obnove krajiny,“ uzavrel.