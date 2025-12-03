Slovensko a Spojené kráľovstvo potvrdili záujem pokračovať v strategickom dialógu

Štátny tajomník slovenskej diplomacie na záver vyzdvihol význam ľudských väzieb medzi oboma krajinami.
Slovenská republika a Spojené kráľovstvo potvrdili záujem pokračovať v strategickom dialógu, a to na politickej, ako i expertnej úrovni. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok v utorok po prijatí nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v SR Bilala Zahida.

Ekonomická a investičná spolupráca

„Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sú na dobrej úrovni. Od roku 2023 udržiavame pravidelný strategický dialóg, v rámci ktorého diskutujeme o aktuálnych témach nielen na politickej, ale aj na expertnej úrovni,“ povedal Eštok a dodal, že v príprave je stretnutie slovenských a britských expertov v prvom štvrťroku 2026, ktoré sa bude zameriavať na diskusiu o širokej problematike týkajúcej sa Číny. Štátny tajomník súčasne ocenil aj oživenie parlamentnej dimenzie bilaterálnych vzťahov, ktoré môžu viesť k ich zintenzívneniu aj na ďalších najvyšších úrovniach.

Ako ďalej priblížil, dôležitou súčasťou slovensko-britských vzťahov je intenzívna ekonomická a investičná spolupráca, ktorá prispieva k ich ďalšiemu posilňovaniu.

„Spojené kráľovstvo je naším významným obchodným partnerom. Hodnota vzájomnej obchodnej výmeny v posledných rokoch kontinuálne rastie, pričom vlani dosiahla 6,23 miliardy eur,“ priblížil Eštok a poukázal na význam britských investícií na Slovensku, ktoré prispievajú k zamestnanosti na národnej aj regionálnej úrovni. Slovensko a Spojené kráľovstvo spája podľa jeho slov pevný záväzok k medzinárodnej bezpečnostnej stabilite.

Ľudské väzby

„Sme partnermi nielen v rámci Severoatlantickej aliancie, ale súčasne v širšom medzinárodnom rámci vrátane Organizácie Spojených národov, kde je Spojené kráľovstvo stálym členom Bezpečnostnej rady,“ uviedol. Britského veľvyslanca informoval o kandidatúre Slovenskej republiky na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.

Štátny tajomník slovenskej diplomacie na záver vyzdvihol význam ľudských väzieb medzi oboma krajinami. „Približne 160-tisíc Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve a 1600 britských občanov žijúcich na Slovensku je prirodzeným mostom našich vzťahov, čo tiež významne prispieva k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami,“ zdôraznil.

