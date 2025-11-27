Gól v predĺžení a prvá hviezda! Šimon Nemec rozhodol o víťazstve New Jersey nad St. Louis - VIDEO

Z predĺženia stredajšieho zápasu New Jersey – St. Louis v NHL ubehli necelé tri minúty, keď útočník domácich Nico Hischier zatiahol puk za bránku hostí. Spoza nej prihral do tutovkovej šance Šimonovi Nemcovi. Slovenský obranca ňou nepohrdol a prestrelil brankára Jordana Binningtona.
New Jersey zvíťazilo nad St. Louis 3:2 a predĺžilo bodovú sériu na domácom ľade na desať zápasov. Trvá od začiatku sezóny a až štyrikrát sa hráči Devils doma tešili z výhry po predĺžení alebo nájazdoch.
Pochvala pre Hischiera
„Nico je výborný hráč, a tak sa dajú očakávať od neho takého prihrávky. Ja som sa len snažil nájsť si správnu pozíciu. On ma tam našiel a bol z toho veľký gól,“ opísal Šimon Nemec víťazný gól podľa webu NHL.
Slovenský mladík v zápase odohral 24 minút a 19 sekúnd. Ku gólu, dvom strelám na bránku a dvom „hitom“ pridal aj plusový bod a stal sa prvou hviezdou.
Druhýkrát v predĺžení
Nemec si po dvoch týždňoch zopakoval honor strelca gólu v extračase, 12. novembra hetrikom zničil Chicago a jeho vtedajší zásah v predĺžení po prihrávke brankára Jacoba Markströma môže ašpirovať minimálne na najkrajší gól mesiaca.
„Som šťastný. Neviem presne vysvetliť, čo to znamená streliť ďalší gól v predĺžení. Je len fajn, že sa nám v našej aréne darí víťaziť,“ dodal Nemec. Na otázku, ako sa mu hrá v ofenzívnom obrannom páre s Lukom Hughesom, odpovedal: „Je to skvelý hráč a korčuliar. Zatiaľ sú to len dva zápasy, čo nás dali hrať spolu. Druhý zápas bol lepší ako prvý. Zvykáme si a bude to určite ešte lepšie.“
Produktívnejší len útočníci
Nemec má po 23 zápasoch tejto sezóny na konte 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií. Je šiesty najproduktívnejší hráč svojho tímu, pred ním je len päť útočníkov.
Dvorský nebodoval
Okrem neho sa v zápase New Jersey – St. Louis predstavil aj ďalší ašpirant na slovenskú olympijskú nomináciu do Milána, Dalibor Dvorský. Mladík z útoku Blues nebodoval, ale odohral 16:19 min a vyhral 4 z 9 vhadzovaní s úspešnosťou 44 percent. Pre Dvorského to bol 14. zápas v tejto sezóne profiligy, zatiaľ má na konte 3 góly a 1 asistenciu.