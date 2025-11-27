Gól v predĺžení a prvá hviezda! Šimon Nemec rozhodol o víťazstve New Jersey nad St. Louis - VIDEO

Šimon Nemec rozhodol gólom v predĺžení zápas NHL už druhýkrát v tejto sezóne.
HOKEJ NHL: New Jersey - St. Louis
Víťazný gól Šimona Nemca (vľavo) v predĺžení zápasu New Jersey Devils - St. Louis Blues v NHL. Foto: SITA/AP
Z predĺženia stredajšieho zápasu New JerseySt. Louis v NHL ubehli necelé tri minúty, keď útočník domácich Nico Hischier zatiahol puk za bránku hostí. Spoza nej prihral do tutovkovej šance Šimonovi Nemcovi. Slovenský obranca ňou nepohrdol a prestrelil brankára Jordana Binningtona.

New Jersey zvíťazilo nad St. Louis 3:2 a predĺžilo bodovú sériu na domácom ľade na desať zápasov. Trvá od začiatku sezóny a až štyrikrát sa hráči Devils doma tešili z výhry po predĺžení alebo nájazdoch.

Pochvala pre Hischiera

„Nico je výborný hráč, a tak sa dajú očakávať od neho takého prihrávky. Ja som sa len snažil nájsť si správnu pozíciu. On ma tam našiel a bol z toho veľký gól,“ opísal Šimon Nemec víťazný gól podľa webu NHL.

Slovenský mladík v zápase odohral 24 minút a 19 sekúnd. Ku gólu, dvom strelám na bránku a dvom „hitom“ pridal aj plusový bod a stal sa prvou hviezdou.

Druhýkrát v predĺžení

Nemec si po dvoch týždňoch zopakoval honor strelca gólu v extračase, 12. novembra hetrikom zničil Chicago a jeho vtedajší zásah v predĺžení po prihrávke brankára Jacoba Markströma môže ašpirovať minimálne na najkrajší gól mesiaca.

„Som šťastný. Neviem presne vysvetliť, čo to znamená streliť ďalší gól v predĺžení. Je len fajn, že sa nám v našej aréne darí víťaziť,“ dodal Nemec. Na otázku, ako sa mu hrá v ofenzívnom obrannom páre s Lukom Hughesom, odpovedal: „Je to skvelý hráč a korčuliar. Zatiaľ sú to len dva zápasy, čo nás dali hrať spolu. Druhý zápas bol lepší ako prvý. Zvykáme si a bude to určite ešte lepšie.“

Produktívnejší len útočníci

Nemec má po 23 zápasoch tejto sezóny na konte 14 bodov za 5 gólov a 9 asistencií. Je šiesty najproduktívnejší hráč svojho tímu, pred ním je len päť útočníkov.

Dvorský nebodoval

Okrem neho sa v zápase New Jersey – St. Louis predstavil aj ďalší ašpirant na slovenskú olympijskú nomináciu do Milána, Dalibor Dvorský. Mladík z útoku Blues nebodoval, ale odohral 16:19 min a vyhral 4 z 9 vhadzovaní s úspešnosťou 44 percent. Pre Dvorského to bol 14. zápas v tejto sezóne profiligy, zatiaľ má na konte 3 góly a 1 asistenciu.

