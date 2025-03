Dôležité zápasy Slovákov v boji o ME 2026. Ak chcú pomýšľať na postup, musia Turkov dvakrát zdolať - FOTO

Slovenská reprezentácia futsalistov už v piatok 7. marca absolvuje v domácom prostredí v Leviciach už svoj tretí duel v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Lotyšska a Litvy.

Zverenci trénera Mariána Berkyho vyzvú výber Turecka a bude to zápas mimoriadne dôležitý. Slováci totiž musia bodovať naplno, ak chcú reálne pomýšľať na postup na kontinentálny šampionát. Odveta u súpera je na programe už 12. marca.

Slovenskí futbalisti z úvodných dvoch vystúpení vyťažili tri body, keď po domácom triumfe nad Moldavskom 3:2 prehrali v Poľsku hladko 1:6. Priamy postup z prvej priečky je pravdepodobne v nedohľadne, no druhá pozícia v hodnotení 3. skupiny znamenajúca baráž nie je neriešiteľnou úlohou.

„Turecko patrí medzi súperov, ktorých by sme mali pravidelne prehrávať. Nesmieme ich však podceniť. Je to súper, ktorý veľmi nízko bráni, je agresívny, má dobrých technických hráčov a už vidieť na ich hre aj štruktúru futsalu. Moldavsko sa s nimi doma vytrápilo. My však musíme ísť za svojím cieľom a to je jednoznačne víťazstvo,“ uviedol kouč Berky podľa oficiálneho webu Slovenského futsalu.

Slovenskí futsalisti v minulosti absolvovali proti Turkom tri stretnutia a vo všetkých vysoko zvíťazili. Ostatné vzájomné meranie síl spred ôsmich rokov si zo súčasného reprezentačného kádra pamätajú Martin Doša, Marek Belaník a Tomáš Drahovský.

„Je už to dlhá doba, čo sme s nimi naposledy hrali. Myslím si, že aj oni už sú na inej úrovni. Ten zápas sa rozhodol veľmi rýchlo, dali sme tri či štyri góly a vlastne zlomili ich odpor. Potom sa ten duel už viac – menej dohrával. Ďalšie naše góly už pribudli celkom ľahko,“ zaspomínal si súčasný kapitán Drahovský.

„Verím, že ich môžeme zdolať našou taktickou vyspelosťou. V ich kádri figurujú skôr kvalitní individuálni hráči, ktorí hrajú viac na seba,“ doplnil.

Kormidelník Berky pred súbojmi proti Turkom prezradil, že jeho tím má prichystaných niekoľko možností a pripravené herné situácie.

„Musíme byť hlavne trpezliví, postupne odomknúť ich obranný blok, napríklad hrou po čiarach. Potrebujeme sa viac tlačiť do streleckého priestoru, kde musíme byť dôrazní a aktívni,“ prezradil.