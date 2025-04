Slovenských futsalistov čaká rozhodujúca časť kvalifikácie o postup na ME. Ak v Moldavsku zvíťazia, zaistia si baráž - FOTO

Slovenskí reprezentanti vo futsale majú pred sebou záverečné dve vystúpenia v skupinovej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Litvy a Lotyšska. Zverenci trénera Mariána Berkyho sa už vo štvrtok 10. apríla predstavia v Moldavsku a v utorok 15. apríla v Bratislave vyzvú výber Poľska.

Slováci aktuálne na druhej priečke v tabuľke 3. skupiny a sú stále v hre aj o prvú pozíciu, ktorá by znamenala priamy postup na kontinentálny šampionát. Ak naplno zabodujú v Moldavsku, v domácom súboji proti Poľsku musia triumfovať o viac ako päť gólov.

„Zápas v Moldavsku je veľmi dôležitý pre obidva tímy. Očakávam veľmi náročný duel, v ktorom každý hráč musí ísť na 100 percent,“ prezradil kouč Berky podľa webu futsalslovakia.sk.

V prvom vzájomnom súboji v boji o ME 2026 nastúpili proti sebe slovenský a moldavský výber v Lučenci, domáci si pripísali tesný triumf 3:2.

„Sú to veľmi pekné a čerstvé spomienky, obzvlášť ak sa pozriem, akú dôležitosť môže toto víťazstvo znamenať. Táto kvalifikácia je zatiaľ mimoriadne náročná, keďže každé víťazstvo sa doposiaľ rodilo veľmi ťažko. Myslím si, že Moldavci nám budú určite chcieť osoliť našu cestu na Euro a vrátiť prehru z Lučenca. Aktuálne neočakávam, že budú pod nejakým tlakom vzhľadom na pozíciu v tabuľke, skôr očakávam, že budú na tento zápas namotivovaní,“ zaspomínal si autor víťazného presného zásahu z decembrového stretnutia Sebastián Bačo.

Slovenskí futsalisti ešte s výberom Moldavska neprehrali. Spolu odohrali zatiaľ osem duelov a päťkrát sa z triumfu tešili Slováci, trikrát sa zrodila remíza.

„Je to súper, ktorý je veľmi nepríjemný, netreba ho podceňovať. Uvidíme po zápase v Moldavsku, či nám vyhovuje. Väčšinou hrajú systémom 4-0, kde sú skúsení hráči. Nebezpečný je najmä Cristian Obada, individuálne veľmi silný a gólový,“ uviedol tréner Berky.

V kádri slovenského družstva prišlo k niekoľkým zmenám. Do tímu sa vrátili brankár Tomáš Mičuda, Kristián Medoň a Martin Doša, ktorý v ostatnom stretnutí proti Turecku nehral pre dištanc za žlté karty. V zostave nechýba kapitán Tomáš Drahovský, s ôsmymi gólmi aktuálne najlepší strelec kvalifikácie.

„Na reprezentačný zraz sa vždy teším a najmä teraz, keď prichádza najdôležitejšia a rozhodujúca časť kvalifikácie, ktorá, verím, bude pre nás úspešná. Cieľ je v Moldavsku zvíťaziť a ísť do posledného zápasu s tým, že skúsime zabojovať o ten priamy postup. Aj keď ten prvý zápas nám v Poľsku nevyšiel a bude to viac než zložité. V prvom rade musíme zvíťaziť v Kišiňove aby sme spečatili minimálne postup do baráže a zároveň mohli v poslednom zápase bojovať ešte o priamy postup,“ uviedol 32-ročný Drahovský, legionár zo španielskeho Movistaru.