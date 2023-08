Slovenskému útočníkovi Dvorskému pomôže pôsobenie vo Švédsku, tvrdí odborník Tony Ferrari

Mladým slovenským hokejovým útočníkom Daliborovi Dvorskému aj Jurajovi Pekarčíkovi by podľa experta prospelo, že v minulej sezóne hrali aj medzi mužmi.

Draft nováčikov

Spomenutú dvojicu si v tohtoročnom drafte nováčikov vybral klub zámorskej NHL St. Louis Blues – Dvorského v 1. kole z 10. miesta a Pekarčíka v 3. kole zo 76. priečky. Dvorský v ostatných dvoch sezónach hrával za druholigový AIK Štokholm, no v lete podpísal zmluvu s klubom najvyššej švédskej súťaže IK Oskarshamn.

„Darilo sa mu aj medzi profesionálmi. V druhej švédskej lige síce nebol taký produktívny, ale výrazne zlepšil svoju obrannú hru. V doterajšej kariére potvrdil svoje strelecké kvality a dominoval medzi rovesníkmi. V budúcej sezóne by mal hrať len v SHL, vďaka čomu by mal urobiť ďalší krok vpred v rozvoji,“ myslí si odborník Tony Ferrari z magazínu The Hockey News o 18-ročnom centrovi zo Zvolena.

Nový ročník, nový začiatok

Pekarčík absolvoval väčšinu minulej sezóny v slovenskom extraligovom klube HK Nitra. Nový ročník by mal začať v tíme Dubuque Fighting Saints z americkej juniorskej súťaže USHL.

„V závere ostatnej sezóny dal o sebe vedieť a zvýšil svoju hodnotu. Je tvrdo pracujúci krídelník, ktorý má na ľade prehľad a dobre sa na ňom pohybuje. Nie je úplne dynamický, ale má nadpriemerné fyzické parametre a hokejové myslenie potrebné medzi profesionálmi. Takmer celý minulý ročník v mužskej súťaži na Slovensku by mu mal významne pomôcť do budúcna,“ napísal odborník o 17-ročnom rodákovi z Trstenej.