Slovenské volejbalistky v Grécku so striedavými úspechmi, domov cestujú s víťazstvom aj prehrou - FOTO

Slovenské volejbalové reprezentantky majú za sebou dve vystúpenia na turnaji zlatej edície Európskej ligy v gréckom Kozani so striedavými úspechmi. V prvom súboji síce zdolali hráčky Chorvátska 3:1, no v nedeľu večer podľahli domácemu Grécku hladko 0:3.

Získali tak tri body a teraz je pred nimi domáci turnaj v Bratislave. V závere aktuálneho týždňa nastúpia zverenky trénera Michala Mašeka pred vlastnými priaznivcami proti tímom Azerbajdžanu (piatok 6. júna) a Čiernej Hory (nedeľa 8. júna).

Slovenské volejbalistky v nedeľu nezískali ani set, keďže domáce hráčky ich tlačili najmä kvalitným servisom. Podľa kouča Mašeka stojí za prehrou nezvládnutá hra slovenského družstva.

„Nezvládli sme to v hlavách. Ťažké situácie, keď sme boli pod tlakom Grécka ich servisom alebo blokom, tak sme neriešili správne. Častokrát bezhlavo a nepoužívali sme tie riešenia, ktoré používame. Bolo to z našej strany veľmi kostrbaté. Neboli sme schopní predviesť ten výkon a nájsť tie správne riešenia ako proti Chorvátkam. Keď sa k tomu pridali naše chyby, tak sme v tomto zápase nemali šancu na víťazstvo. Mrzí ma to, pretože sme urobili krok dozadu v našom vývoji a v našej hre. Na druhej strane viem, že to bude vec, ktorá nás nakopne, pretože charakterom to pretlačíme. Verím, že budeme fungovať dobre ďalej, verím tomu. Potrebujeme si upratať tú mentálnu stránku. Dva zápasy po sebe nám úplne nesvedčia, musíme sa z toho poučiť,“ zhodnotil podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Smečiarka Karolína Fričová priznala, že zápas proti Grékyniam nevyšiel Slovenkám tak ako proti Chorvátkam.

„Od začiatku výborne podávali a vytvárali na nás tlak, s ktorým sme sa počas celého zápasu nedokázali vyrovnať. Nedostávali sme sa do ideálnych herných situácií a nevedeli sme si ich ani opraviť. Viackrát nás zablokovali. To, čo sme úspešne predviedli proti Chorvátkam, v nedeľu súperky ukázali proti nám. Prehrali sme, ale súťaž pokračuje a doma do toho dáme všetko,“ poznamenala.

Liberka Ema Magdinová tiež potvrdila, že súperky uspeli aj vďaka kvalitnému servisu.

„Tlačili nás ním a udržali si tento tlak počas všetkých troch setov. Vďaka tomu mali jednoduchšiu obranu na sieti a my sme často útočili do plných blokov. Majú vysoké hráčky a my sme s tým nedokázali efektívne pracovať. Žiaľ, nenašli sme recept na víťazstvo. Teraz musíme na tento zápas zabudnúť a sústrediť sa na domáci turnaj v Bratislave,“ dodala.

Po tohtotýždňovom turnaji v Bratislave absolvujú Slovenky v polovici júna dve stretnutia v poľskom Radome, kde ich čakajú súboje proti Švédsku a „domácej“ Ukrajine.