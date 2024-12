Slovenské volejbalistky spoznali mená súperiek na MS 2025. Koseková: Žreb nám príliš neprial - FOTO

Slovenské volejbalové reprezentantky už poznajú mená súperiek v základnej skupine na budúcoročných majstrovstvách sveta v Thajsku. Utorkový (17.12.) žreb rozhodol o tom, že sa zverenky trénera Michala Mašeka predstavia v B-skupine a ich súperkami budú hráčky Talianska, Belgicka a Kuby.

Svetový šampionát volejbalistiek sa uskutoční od 22. augusta do 7. septembra 2025 v štyroch thajských lokalitách vrátane hlavného mesta Bangkok. Slovenky, ktoré doteraz na MS neštartovali, by mali hrať v Phukete.

Na turnaji sa predstaví dovedna 32 výberov z piatich kontinentov, až polovica z nich je z Európy. Z každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia do osemfinále po dva najúspešnejšie kolektívy.

Ťažká ale prijateľná

Kouč Mašek pripomenul, že z prvého koša mohli jeho hráčky dostať len veľkého favorita.

„Vyšli nám z neho olympijské víťazky z Talianska, kde to bude veľmi náročný zápas. To nám ale bolo jasné. Kuba je pre nás veľká neznáma, lebo s takým súperom sme sa ešte doteraz nestretli. Verím, že pri dobrej taktickej príprave proti družstvu, ktoré bude zrejme mladé, tak máme šancu uspieť. To isté platí aj o Belgicku, ktoré je nad nami rebríčkovo vyššie, ale hrali sme s nimi vyrovnané a dokonca aj víťazné zápasy. Z môjho pohľadu máme ťažkú, ale prijateľnú skupinu,“ vyhlásil podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Predstavenie súperiek

Talianky sú úradujúce olympijské šampiónky a sú na čele rebríčka reprezentačných výberov žien. Na predchádzajúcich MS získali bronz a vedie ich legendárny Julio Velasco. Slovenky s nimi prehrali 1:3 na ME 2021 a 0:3 na ME 2019.

Proti Belgičankám nastúpili slovenské volejbalistky vlani, v príprave s nimi mali vyrovnanú bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra.

Proti hráčkam Kuby ešte Slovenky nikdy nehrali. Reprezentantky tejto krajiny dominovali svetovému ženskému volejbalu v poslednej dekáde minulého storočia.

Olympijské šampiónky ako benefit

Prezident SVF Marek Rojko považuje žreb za reálne akceptovateľný a realistický.

„Som hrdý na to, že sme na šampionáte, je to obrovská vec. Olympijské víťazky z Talianska sú benefit a prestíž, ich svetová kvalita je obrovská, ale to je normálne na MS, že dostanete topfavorita. Ktokoľvek z prvého koša by bol topfavorit na medailu. Kuba nemá posledné roky veľké výsledky a ich tím prechádza rôznymi zmenami vekovo a aj kvalitou. Nie je to Kuba z 90-tych rokov. Belgicko je známy súper, tiež prešiel zmenami a určite máme šancu opäť hrať,“ vyhlásil.

Kuba veľkou neznámou

Nahrávačka slovenskej reprezentácie Barbora Koseková si myslí, že žreb Slovenkám neprial.

„Netreba na druhej strane zabúdať na to, že všetky kvalifikované tímy sú špičkou volejbalu. Čo sa týka skupiny, Kuba je pre nás neznáma. Nikdy som proti Kubánkam nehrala a určite hrajú iný štýl volejbalu, na aký sme zvyknuté. Taliansko je momentálne topfavorit a bude to pre nás sviatok. Paradoxne, práve proti Taliankam sa nám hralo dobre, takže si musíme tento zápas naplno užiť. Na Belgicko sa teším, lebo máme s nimi v posledných rokoch pozitívnu bilanciu, keď sme nad nimi v posledných rokoch aj vyhrali. Budeme sa musieť na tento duel dobre pripraviť a dať doňho všetko,“ poznamenala.