Slovenské volejbalistky v zlatej edícii Európskej ligy vycestujú do Grécka aj Poľska - FOTO

Slovenské reprezentantky vo volejbale absolvujú koncom jari tri turnaje zlatej edície Európskej ligy 2025. Hlavný tréner Michal Mašek už zverejnil nomináciu hráčok, ktoré sa spoločne budú pripravovať od 12. mája v Šamoríne.

Na prelome mája a júna absolvujú Slovenky dve súťažné stretnutia v gréckom Kozani (Grécko, Chorvátsko), následne 6. a 8. júna v Bratislave vyzvú Azerbajdžan a Čiernu Horu, potom v poľskom Radome nastúpia proti tímom Švédska a Ukrajiny.

V širšej nominácii sa aktuálne nachádza 18 hráčok – tucet legionárok a šesť volejbalistiek z domácej extraligy. Dovedna päť hráčok bude čakať na svoju šancu ako náhradníčky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Mal som možnosť vidieť hráčky podrobne – štatisticky aj na videách. Objektívne máme v nominácii tie najlepšie hráčky, aké môžeme mať. Je to mix skúsenejších hráčok a nastupujúcej generácie. Teším sa na prácu s nimi. Žiaľ, v tejto sezóne nebudeme môcť počítať s Máriou Žernovičovou a Nikolou Radosovou. Mária sa ospravedlnila z dôvodu, že po náročnej operácii ramena sa stále necíti stopercentne a zo zdravotných dôvodov reprezentovať nebude. Nikola Radosová zase ukončila svoju reprezentačnú kariéru,“ uviedol kouč Mašek podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Ešte pred duelmi v Európskej lige absolvujú slovenské volejbalistky dve prípravné stretnutia proti s Maďarsku (24. a 25. mája).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„V tejto chvíli je ťažké povedať, v akom zložení nastúpia ostatné družstvá. Na druhej strane, máme pokope najlepší káder, aký aktuálne môžeme mať. Možno to vyznie príliš optimisticky, ale cieľom by mal byť postup na Final Four tohto podujatia,“ dodal Mašek.