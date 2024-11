Slovenské pamiatky a ikonické budovy počas Svetového dňa detí nasvietia namodro

Slovenské pamiatky a ikonické budovy v stredu 20. novembra nasvietia namodro. Pripoja sa tak k iniciatíve UNICEF pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Ako informuje Michal Biznár z UNICEF, cieľom iniciatívy, ku ktorej sa slovenské pamiatky a budovy pripoja po druhýkrát, je pripomenúť záväzok chrániť práva každého dieťaťa.

„Pred 35. rokmi bol na pôde Organizácie Spojených národov prijatý najdôležitejší dokument pre detské práva – Dohovor o právach dieťaťa. Na výročie jeho ratifikácie si 20. novembra každoročne pripomíname Svetový deň detí. Dohovor podpísalo 196 štátov a pomohol zmeniť životy detí po celom svete,“ priblížil.

Nasvietia aj Bojnický zámok

Iniciatíva Modré svetlá UNICEF je súčasťou osláv Svetového dňa detí ako významného momentu pre deti, a tiež príležitosť, ako zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré sa ich týkajú.

Na Slovensku budú pamiatky nasvietené namodro v deviatich mestách. V hlavnom meste Bratislave namodro zažiari Bratislavský hrad, Prezidentský palác, Stará tržnica, ale aj LED fasáda Landererova 12 či bratislavské UFO. V Trnave bude nasvietená Radnica a v Komárne Monoštorský most.

Pripoja sa aj Bojnice, a to nasvietením Bojnického zámku. V Nitre budú namodro nasvietené Chrenovský most a Divadlo Andreja Bagara. V Banskej Bystrici to zas budú Hodinová veža, Barbakan a Historická radnica. Pripojí sa aj Spišská Nová Ves, kde bude nasvietená Radnica.

Na východe sa k iniciactíve pripájajú aj krajské mestá Košice a Prešov. V metropole východu bude namodro osvetlený Dóm sv. Alžbety, v Prešove zas Historická radnica.

Modré svetlá pre každé dieťa

„Dobrou správou je, že dnes sa o právach detí rozprávame častejšie ako v minulosti. Neraz však zabúdame na to, že tieto práva nie sú limitované na kontext vojny či environmentálnej krízy. Životná situácia detí vie byť veľmi náročná aj v našom regióne, meste alebo v obci, kde bývame,” uviedol koordinátor Kancelárie UNICEF v Slovenskej republike Ivan Brezina.

Doplnil, že cieľom iniciatívy Modré svetlá UNICEF je pripomenúť, že všetky deti majú právo na život v zdravom a bezpečnom prostredí, kde budú mať priestor na naplnenie jeho potrieb, ale aj potenciálu a snom. „Veríme že aj táto kampaň prispeje k tomu, aby každý z nás, ktorý vstupuje do sveta detí, prispel k jeho zútulneniu,” dodal.

„Tradíciu Modrých svetiel prináša UNICEF pre každé dieťa na Slovensku aj na celom svete, pretože každé dieťa má špecifické potreby a záujmy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Venujme dnešný deň deťom. Snažme sa ich lepšie počúvať, zapojme ich do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti a urobme niečo konkrétne, čo zmení kvalitu ich života k lepšiemu. Modré svetlá UNICEF, ktoré vidíme dnes, majú nesmierny význam pre to, ako budeme žiť zajtra,” uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej nadácie pre UNICEF Martin Oubrecht.