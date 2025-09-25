Ak bude mať SNS pred voľbami v prieskumoch pod päť percent, bude uvažovať o spájaní síl, vyhlásil Michelko

Ak bude mať Slovenská národná strana (SNS) pred voľbami v prieskumoch pod päť percent, bude musieť uvažovať o spájaní síl. Povedal to predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Roman Michelko v relácii denníka Pravda Ide o pravdu.
Agentúry, ktoré namerali SNS preferencie na úrovni dva a pol percenta, nie sú podľa neho relevantné a sú úplne „mimo“. Do úvahy berie prieskumy, ktoré im namerali okolo štyroch percent.
„Ak by sme mali 4,5 percenta, bolo by krajne nezodpovedné, aby tie hlasy prepadli, lebo to je šesť – sedem mandátov, ktoré budú extrémne chýbať. Máme možnosť v priebehu dvoch rokov urobiť takú agendu, aby sme boli stabilne okolo šesť percent, vtedy má logiku ísť do toho sami. Ak by sme mali pol rok pred voľbami okolo štyri a pol percenta, sme už dostatočne zaujímaví na to, aby tie hlasy neprepadli a bude nutné urobiť nejaké otvorené koaličné spojenectvo,“ povedal Michelko.
Vytvorenie národného bloku
Podľa neho je jednou z možností urobiť národný blok a všetky vlastenecké strany pôjdu v bloku so Smerom. „Teoreticky môže byť aj otvorené spojenectvo na sedem percent s Republikou, keď sa dohodneme,“ uvažuje Michelko s dodatkom, že nič nie je predrokované.
Hlas aj Smer strácajú voličské jadro, koaličnú väčšinu by nevytvorili ani s Republikou
Roman Michelko je novým predsedom poslaneckého klubu SNS, predseda strany Andrej Danko ho však oficiálne nepredstavil. Michelko by za tým podľa svojich slov žiadnu konšpiráciu nehľadal, pretože zmena na čele klubu je podstatná hlavne pre vnútorné fungovanie klubu, nie pre verejnosť. Dodal, že je to neplatená funkcia a nie sú za ňu žiadne príplatky.
Danko prešiel sebareflexiou
V roku 2020 Michelko povedal, že Andrej Danko nemá súdnosť a sebareflexiu a že má ťažkú poruchu osobnosti. „Dnes viem, aké sú štruktúry, máme tu skupinu podpredsedov strany, ale SNS trpí tým istým, čo trpia takmer všetky ostatné strany, že nemajú korunných princov. Ukázalo sa, že nebola alternatíva a strana si to vyhodnotila tak, že nikoho lepšieho nemá,“ reagoval na svoj vtedajší výrok.
Andrej Danko však podľa neho prešiel sebareflexiou. Michelko si však stále myslí, že pokiaľ líder strany nedotiahne stranu do parlamentu, mal by prenechať miesto niekomu inému.
Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana
Jediná šanca nájsť novú osobnosť pre Slovenskú národnú stranu sú podľa Michelka otvorené primárky. Danko podľa neho ukázal sebareflexiu už tým, že otvoril kandidátku a urobil veľa pre to, aby sa SNS dostala znova do parlamentu. Pripomenul, že pri posledných parlamentných voľbách bolo na prvých desiatich miestach kandidátky deväť nestraníkov. V súčasnosti má Michelko podľa svojich slov s Andrejom Dankom dobrý vzťah a môžu si navzájom povedať aj nepríjemné veci.
O lete ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) na Floridu vie šéf poslaneckého klubu SNS len z médií. Podľa jeho vyjadrenia by sa mala k tomu postaviť čelom a dať kompletné vyjadrenie, kde by vysvetlila, ako to bolo. Zároveň podotkol, že celá táto kauza nemusela byť, ak by sa pre ňu našlo miesto v lietadle u prezidenta.