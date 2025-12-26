Slovenské e-shopy hlásia optimizmus, neisté roky vystriedala lepšia nálada

Napriek neistote, ktorú slovenskí podnikatelia v online priestore pociťovali počas posledných rokov, aktuálny prieskum medzi takmer dvoma stovkami e-shopov ukazuje, že nálada v segmente je prekvapivo pozitívna. Až 51 percent majiteľov a manažérov hodnotí situáciu optimisticky, zatiaľ čo negatívne ju vníma len necelá pätina respondentov.
Tržby rástli väčšine online predajcov
Atmosféra dôvery rastie najmä vďaka zlepšujúcim sa výsledkom. Šesť z desiatich e-shopov dosiahlo v roku 2024 vyššie tržby než rok predtým, pričom pokles hlási iba 13 percent oslovených.
Z prieskumu zároveň vyplýva, že prevádzka e-shopu je čoraz komplexnejší projekt. Najväčšie náklady smerujú do ľudských zdrojov, logistiky, skladu a marketingu. Stále viac firiem kombinuje online predaj s kamennými prevádzkami. Tento trend sa dokonca obrátil. Kým kedysi e-shopy vznikali ako rozšírenie fyzických obchodov, dnes je bežné, že úspešní online predajcovia otvárajú predajne ako showroomy alebo odberné miesta.
E-shopy dozrievajú, už im nejde len o online predaj, ale väčšina má napríklad aj vlastné sklady
Jednou z najvýraznejších ambícií slovenských online podnikateľov je expanzia za hranice krajiny. Mnohí už v zahraničí pôsobia a ďalší sa na tento krok pripravujú. Expanziu na nové trhy označilo za svoju najväčšiu výzvu 17 percent respondentov. Najčastejšou prvou voľbou je prirodzene Česká republika, a to pre historickú blízkosť i minimálnu jazykovú bariéru. Záujem však rastie aj o menej presýtené trhy v rámci Európskej únie, medzi nimi napríklad o Bulharsko, ktoré čaká od januára 2026 prechod na euro.
Technické prekážky pri expanzii ustupujú
„Čoraz viac e-shopárov sa pozerá aj na iné trhy v rámci EÚ. Najnovšie ich zaujalo napríklad Bulharsko, kde je oblasť online predaja menej rozvinutá a poskytuje priestor na rast,“ hovorí Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet.
Ako sa zákazníci prispôsobujú inflácii: Vyhľadávač zliav sa stáva nutnosťou
Technické zázemie dnes už pri expanzii predstavuje minimálnu prekážku. Platformy dokážu zabezpečiť rovnaký systém prevádzky e-shopu doma aj v zahraničí a veľkým urýchľovačom rastu sa stala umelá inteligencia. Kým ešte donedávna bola pre mnohých experimentom, dnes ju využíva viac než 80 percent opýtaných e-shopov.
Pomáha pri tvorbe textov, popisoch produktov, úprave fotografií a videí, prekladoch i v zákazníckej podpore. „Umelá inteligencia pomáha e-shopárom najčastejšie s tvorbou obsahu. AI je podľa prieskumu prínosom tiež v oblasti automatizácie marketingu a v zákazníckej podpore,“ uzatvára Auxtová.