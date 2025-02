Slovenské cesty boli v roku 2024 bezpečnejšie. Polícia zaznamenala menej nehôd, ale viac tragédií vodičov na dvoch kolesách

V roku 2024 sa stalo na Slovensku 11 434 dopravných nehôd, čo je o 204 menej ako v roku 2023. Počet usmrtených osôb sa znížil na 262, čo predstavuje pokles o päť obetí.

Rovnako klesol počet nehôd, pri ktorých zohrával úlohu alkohol, znížil sa o 107 na celkový počet 1 262. Medziročne sa znížil aj počet usmrtených chodcov, v roku 2024 ich zahynulo 67, čo je o osem menej ako v roku 2023.

Motocyklistov a cyklistov zomrelo viac

Napriek týmto pozitívam sú však niektoré ukazovatele nelichotivé. Počet usmrtených motocyklistov vlani vzrástol, a to z 28 v roku 2023 na 37, čo je významný nárast. Vyšší je aj počet usmrtených cyklistov a kolobežkárov, ktorý stúpol zo 14 na 22. Počet vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu síce klesol, napriek tomu je to stále vysoký počet, a to 14 203.

Extrémne však narástol počet vodičov jazdiacich pod vplyvom iných návykových látok – z 1 654 v roku 2023 na 2 805 v roku 2024. Polícia si preto aj tento rok posvieti na tieto porušenia predpisov, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Nejnehodovejší deň bol pondelok

Tri najčastejšie príčiny dopravných nehôd zostali obdobné ako rok predtým. Až 49 percent nehôd bolo spôsobených porušením povinností vodičov, 11 percent vzniklo v dôsledku nepovolenej rýchlosti a sedem percent bolo spôsobených nesprávnym prejazdom cez križovatku. Najviac nehôd sa stalo v pondelok (1 873) a najmenej v nedeľu (1 307).

„Výsledky dopravnej nehodovosti každý rok ukazujú, aká je bezpečnosť na cestách dôležitá. Aj keď zaznamenávame určité poklesy, počet obetí a zranených osôb neustále upozorňuje na potrebu zodpovedného správania sa na cestách. Bezpečnosť na cestách ostáva aj naďalej prioritou polície, v kontrolách na dodržiavanie dopravných predpisov nepoľavíme ani v tomto roku,“ uviedol Rastislav Polakovič, prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.

Polícia bude aj v tomto roku pokračovať v dopravno-bezpečnostných kontrolách a apeluje na vodičov, aby si uvedomovali svoju zodpovednosť na cestách. Okrem pravidelných kontrol budú naďalej prebiehať kampane a osveta zamerané na alkohol a iné návykové látky za volantom, nebezpečné prekračovanie rýchlosti a nesprávne prejazdy križovatiek, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd.