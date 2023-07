Slovenská výprava sa s Európskym olympijským festivalom mládeže rozlúčila vo veľkom, na záver podujatia získala druhé zlato (foto)

Slovensko sa so XVII. letným Európskym olympijským festivalom mládeže v slovinskom Maribore rozlúčilo ziskom zlatej medaily. Postarali sa o ňu Mia Pohánková so Soňou Depešovou v tenisovej štvorhre dievčat. Slovenská výprava tak získala v Maribore dovedna päť cenných kovov. Pohánková a Depešová si vo finále štvorhry poradili s rumunským párom Giulia Safinová, Alexia Tatuová 3:6, 6:4 a 10:1 (zápasový tajbrejk).

Dievčatá neskrývali radosť

„Po vyhranom finále prežívam skvelé pocity. Nič lepšie som doteraz nezažila. Na finále bola skvelá atmosféra. Prvý set nám síce nevyšiel podľa predstáv, ale nevzdávali sme sa a hrali sme do poslednej loptičky. V tajbrejku sme to brali loptu po lopte a ‚rozbili‘ sme súperky,“ povedala Pohánková pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Slovenky spolu odohrali prvý turnaj po približne roku.

„V prvom dueli sme sa ešte zohrávali, nevedeli sme, čo môžeme od seba čakať. Potom to už bolo lepšie a lepšie. Tešíme sa, že nám to spolu ide,“ dodala Pohánková. „Na kurte sme sa dobre cítili. Nečakali sme, že to dotiahneme až k zlatým medailám, keďže často spolu nehrávame. Verím, že sa to môže zmeniť. Tešíme sa z tohto úspechu, ktorý sa nám podaril,“ nadviazala Depešová.

Medailí si odnášame viac

Celkovo získali slovenskí športovci na EYOF 2023 v Maribore dve zlaté a tri bronzové medaily. Najcennejší kov okrem spomenutých tenistiek získala i džudistka Patrícia Tománková v kategórii dievčat do 40 kg. Bronz v Maribore zavesili na krk ďalším dvom džudistkám – Kristíne Lili Krížovej v kategórii do 44 kg a Nine Filkorovej v kategórii dievčat nad 70 kg, a taktiež plavkyni Stele Megelovej, ktorá skončila tretia vo finále polohových pretekov na 200 m.