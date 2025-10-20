Slovenská veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine: Každé rozšírenie EÚ sprevádzajú nejaké blokády

Katarína Mathernová zdôraznila, že spôsob rozširovania EÚ je založený na jednomyseľnosti, a to nielen v otázke rozširovania, ale aj v rôznych zahranično-politických otázkach.
Katarína Mathernová
Veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová.
Každé kolo rozširovania Európskej únie sprevádzajú protesty, neurózy či blokovanie zo strany rôznych členských štátov. V rozhovore pre Espreso TV to uviedla slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová, ktorá je presvedčená, že všetko sa nakoniec skončí vstupom Kyjeva do EÚ.

Zdôraznila, že spôsob rozširovania EÚ je založený na jednomyseľnosti, a to nielen v otázke rozširovania, ale aj v rôznych zahranično-politických otázkach. „Možno proces nie je taký jednoduchý, ale posúvame sa vpred,“ povedala Mathernová.

Veľvyslankyňa pripomenula, že napríklad v Taliansku či medzi francúzskymi výrobcami boli určité obavy, keď do Únie vstupovalo Španielsko a Portugalsko. „Keď v roku 2004 prichádzali Slovensko, Poľsko a Maďarsko v rámci veľkého rozširovania, všetci sa obávali o poľských inštalatérov a českých vodičov,“ zdôraznila.

„Kým sa blok nerozšíri, vždy existuje nejaká zložitá situácia. Ale som si istá, že všetko sa skončí vstupom Ukrajiny do Európskej únie, hoci tento proces nie je jednoduchý,“ skonštatovala Mathernová.

