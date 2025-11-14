Slovenská futsalová reprezentácia má staronového trénera, Berkyho strieda Bačo

Slovenská reprezentácia futsalistov má staronového trénera. Keď po desiatich rokoch opustil spomenutý post Marián Berky, na pozíciu sa vrátil Richard Bačo a podpísal kontrakt na dva roky.
Bačo už viedol národný tím v roku 2010. Neskôr pracoval pre mládežnícke výbery do 19, 21 aj 23 rokov, aktuálne pôsobí ako tréner extraligového tímu Podpor Pohyb Košice.
„Byť zvolený za reprezentačného trénera Slovenska je pre mňa obrovská česť a zároveň veľká výzva. Mám v sebe rešpekt, pokoru, ale aj veľké odhodlanie. Reprezentácia je pre mňa niečo výnimočné, najvyššia možná méta, no zároveň priestor, kde musí byť každé rozhodnutie podložené prácou, vierou a charakterom,“ povedal Bačo podľa webu FutsalSlovakia.sk.
Podľa jeho slov bude kľúčový cieľ nasledujúceho obdobia postupná prestavba tímu, omladenie kádra a vytvorenie reprezentácie s jasnou identitou a pevnými hodnotami. „Čaká nás dvojročný cyklus, počas ktorého chceme reprezentáciu prebudovať, omladiť a stabilizovať. Hlavným cieľom je pripraviť sa na boj o miestenku na majstrovstvá sveta. Verím, že keď budeme pracovať spoločne ako jeden tím a jedna futsalová rodina, dokážeme posunúť slovenský futsal o krok ďalej,“ dodal.
Na nový post Bača zvolil Výkonný výbor Slovenského futsalu jednohlasne. „Som skutočne rád, že sa reprezentácie ujíma človek so skúsenosťami, rešpektom a prirodzenou autoritou. Richard Bačo dlhodobo patrí medzi uznávaných odborníkov v našom futsale, pozná prostredie aj hráčov, a verím, že pod jeho vedením sa slovenský futsal posunie vpred nielen výsledkovo, ale aj herne a hodnotovo,“ uviedol predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ.
Marián Berky na slovenskej reprezentačnej lavičke pôsobil od septembra 2015 a bol aj pri historickom postupe na majstrovstvá Európy 2022 v Holandsku, na ktorých sa slovenský tím prebojoval do štvrťfinále. Počas pôsobenia na slovenskej lavičke odkoučoval viac ako 100 duelov a v roku 2022 ho portál Futsalplanet zaradil medzi desať najlepších trénerov na svete.