Slovenská reprezentácia volejbalistov je bez hlavného trénera, pri tíme skončil Belgičan Vanmedegael

Slovenskú reprezentáciu volejbalistov už nevedie Belgičan Steven Vanmedegael. Ako informuje oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) pri tíme skončil na vlastnú žiadosť.
Belgický odborník absolvoval na lavičke slovenského družstva dovedna 33 duelov, z nich bolo 15 víťazných. Slováci sa naposledy v auguste 2025 prebojovali na budúcoročné majstrovstvá Európy. Vanmedegael bol pri slovenskom výbere od roku 2022.
„Na základe žiadosti reprezentačného trénera a jeho manažéra sme boli požiadaní o ukončenie zmluvy z rodinných dôvodov a dôvodu prerušenia kariéry volejbalového trénera, čo SVF prijala ako fakt a akceptovala,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.
„V nasledujúcich týždňoch sa bude prezident SVF spolu s reprezentačnou radou touto otázkou zaoberať a veríme, že v dohľadnom čase prídeme s riešením situácie. Družstvo mužov postúpilo na ME 2026, a preto je dôležité správne a citlivo posúdiť situáciu a vybrať nového trénera,“ doplnil.