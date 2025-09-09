Slovenskú reprezentáciu volejbalistiek opúšťa kapitánka. Palgutová: Rozhodnutie vo mne zrelo dlhšie

Slovenská volejbalistka Karin Palgutová si už reprezentačný dres neoblečie. Tridsaťdvaročná Bratislavčanka bola počas nedávnych majstrovstiev sveta v Thajsku kapitánka výberu SR.
Po svetovom šampionáte sa však rozhodla ukončiť reprezentačnú kariéru. Informuje o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). Dovedna 119 štartov v najcennejšom drese je už konečná cifra. Len dve hráčky v minulosti absolvovali viac stretnutí.
„To rozhodnutie vo mne zrelo dlhšie, posledné tri-štyri sezóny som nad tým uvažovala. Toto leto som už cítila, že nastal čas. Odovzdala som reprezentácii všetko, čo som mohla, a prišiel moment, keď som to prijala ako prirodzený koniec,“ po znamenala smečiarka podľa SVF.
Od reprezentačného debutu v máji 2016 si zahrala na troch ME a raz aj na MS. „Spomínať budem hlavne na množstvo zážitkov, ktoré sme za tie dlhé roky spolu zažili. Od kadetiek cez juniorky až po ženy – bolo toho nesmierne veľa. Mala som šťastie patriť do generácie 92–93, ktorá držala pokope dlho. Každý rok niekto odpadol a nakoniec sme zostali len tri-štyri. Nebolo to už také, ako kedysi, keď sme sa do reprezentácie tešili aj kvôli partii. Aj preto som cítila, že je čas posunúť sa ďalej,“ pokračovala.
V ostatných ročníkoch patrila medzi najskúsenejšie hráčky národného tímu a odovzdávala svoje poznatky mladším kolegyniam. „Bolo krásne sledovať, ako sa mladšie hráčky každým rokom posúvali a prinášali si skúsenosti z klubov. Neviem, či sú tam už úplne adekvátne náhrady, ale určite je dosť dievčat s potenciálom hrať minimálne na európskej úrovni. Dôležité je, aby teraz dostali priestor a ďalej sa rozvíjali,“ myslí si Palgutová.
Dvojnásobná volejbalistka roka (2022, 2023) na klubovej úrovni pôsobí v americkom Houstone. Zmluvu má ešte na rok a potom sa rozhodne, ako ďalej.
„Nemám to striktne naplánované. Idem podľa pocitu – tak, ako som to cítila pri reprezentácii. Ak budem mať dojem, že nastal čas skončiť, prijmem to. Ak ešte vládzem a mám chuť, možno potiahnem ešte jednu sezónu, maximálne dve. To je otázka, nad ktorou sama často premýšľam. Niekedy mám chuť zostať pri volejbale, inokedy sa od neho odpútať. Je však ťažké odísť od niečoho, čo som robila celý život. Práca pri volejbale by bola asi prirodzený prechod do ‚normálneho‘ života. A čo bude ďalej, to ukáže čas,“ uzavrela.