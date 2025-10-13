Slovenská paralympijská nádej Rexová sa dištancuje od medializovaných informácií. Má jasnú víziu a vlastný tím - FOTO

Jej príprava je komplexná, profesionálna a financovaná primárne zo zdrojov od súkromných sponzorov a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
Alexandra Rexová
Na snímke v strede slovenská paralympijská nádej v lyžovaní Alexandra Rexová. Foto: Alexandra Rexová – REXA TEAM
Paralympijská šampiónka v zjazdovom lyžovaní Alexandra Rexová intenzívne „zarezáva“ v príprave na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne a Cortine.

Po zisku zlatej medaily v Super-G a bronzu v slalome na ZPH v Pekingu 2022 vstupuje do kľúčovej fázy so svojím profesionálnym „REXA tímom“, ktorý vedie tréner a mentor Marek „Gary“ Garaj.

Tím zároveň uvádza na pravú mieru viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré sa objavili v mediálnom priestore a nezodpovedajú realite jej takmer tri roky trvajúcej nezávislej prípravy, píše sa v tlačovej správe.

Súkromní sponzori

Jedna z najväčších nádejí slovenského paralympijského športu Rexová sa dištancuje od informácií prezentovaných v článku Slovenského paralympijského výboru (SPV), ktoré ju spájajú s reprezentačným tímom, s ktorého manažérom nespolupracuje už takmer tri roky.

Jej príprava je komplexná, profesionálna a financovaná primárne zo zdrojov od súkromných sponzorov a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

„Vďaka Garymu a jeho ľudskému prístupu mám konečne pocit, že robím profesionálny šport. Moja príprava je všestranná a časovo náročná. Na lyžiach sa cítim lepšie a istejšie, čo je základ, vďaka ktorému sa môžem posúvať,“ uviedla Rexová.

Alexandra Rexová
Na snímke vpravo slovenská paralympijská nádej v lyžovaní Alexandra Rexová. Foto: Alexandra Rexová – REXA TEAM

Výzva v podobe novej klasifikácie a jasný cieľ

Jej tréningový proces je postavený na moderných metódach a odlišuje sa od minulosti. „Na lyžiach sme každý mesiac, pretože objem na snehu je dôležitý. Pracujeme na odstraňovaní zlozvykov z predošlých rokov. Tréningy sú intenzívne a pestré. Lyžiar potrebuje byť všestranný a rýchly, a my sme na správnej ceste,“ vysvetlil kouč Garaj s tým, že tím už absolvoval päť kvalitných lyžiarskych výjazdov, vrátane kempov v USA a Čile, a kondičné sústredenia na bicykli.

V minulej sezóne došlo k zmene klasifikačnej triedy z B2 na AS3 slovenskej paralyžiarky, ktorá sa podľa jej tímu nezhoduje s jej reálnym zdravotným stavom. Napriek tomuto hendikepu dokázala získať bronz na majstrovstvách sveta a obhájiť tak svoj výsledok z Pekingu.

„Minulú sezónu sme dokázali, že vieme zabojovať aj s neférovým koeficientom. To však nič nemení na tom, že sa chcem dostať na novú klasifikáciu. Absolvovať reklasifikáciu ešte pred paralympiádou je náš aktuálny a najdôležitejší cieľ,“ zdôraznila Rexová.

Uvedenie informácií na pravú mieru

Zároveň považuje za nevyhnutné jasne komunikovať fakty o svojej príprave a dištancovať sa od vyjadrení osôb, ktoré nie sú jej súčasťou.

„Viaceré vyjadrenia voči mojej osobe a príprave, ktoré odzneli v spomínanom článku, sú nepravdivé. S manažérom para sekcie nespolupracujem skoro tri roky a predpokladám, že pri vyjadreniach o mojej osobe budú kontaktovať môjho trénera, a nie osobu, ktorá netuší, ako vyzerá moja sezóna. Takmer tri roky som sa nestretla s nikým z vedenia alebo iným pracovníkom SPV ,“ priblížila Rexová.

„Napriek tomu držím palce celému slovenskému para tímu a všetkým športovcom. Prajem im, aby sme spoločne čo najlepšie reprezentovali Slovensko. Máme jedinečnú možnosť ukázať, čo v nás je a ako tvrdo sme makali,“ dodala Rexová v tlačovej správe.

Alexandra Rexová
Na snímke slovenská paralympijská nádej v lyžovaní Alexandra Rexová so svojím tímom. Foto: Alexandra Rexová – REXA TEAM

Jej tím tvorí okrem hlavného kouča Garaja aj kondičný tréner Juraj Remiš a fyzioterapeutka Miriama Šinglerová.

Do konca roka ju čakajú ešte tri tréningové výjazdy a prvé preteky Svetového pohára v Santa Catarine a St. Moritzi.

