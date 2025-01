Slovenky čaká záver kvalifikácie o postup na tohtoročné ME, hrať môže aj Páleniková - FOTO

Slovenské basketbalové reprezentantky čakajú v prvej polovici februára dve stretnutia v boji o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy.

Zverenky trénera Martina Pospíšila sa s kvalifikáciou rozlúčia domácimi súbojmi proti výberom Rumunska a Islandu.

Slovenky sú v priebežnej tabuľke F-skupiny druhé o dva body za tímom Turecka, ktorý už má istotu postupu na kontinentálny šampionát. Basketbalistky spod Tatier teraz musia zabojovať, aby si nielen udržali druhú pozíciu v hodnotení, ale aby sa posunuli nahor aj v tabuľke výberov z druhých priečok.

Bez výraznejších zmien

Hlavný kouč Pospíšil nespravil veľké zmeny v porovnaní so súbojmi z novembra na Islande a v doma proti Turecku. Do výberu SR sa dostali Viktória Havranová aj Natália Martišková, ktorá má za sebou operáciu nádorového ochorenie súvisiaceho so štítnou žľazou.

„Sme radi, že je Natália späť a môže nám pomôcť. Bola našou súčasťou, aj keď nemohla v novembri nastúpiť kvôli zdravotnému stavu. Momentálne sa dostala do zaujímavej formy v Hradci Králové. Veríme, že si ju prenesie do reprezentácie,“ uviedol tréner reprezentácie Martin Pospíšil v správe na oficiálnom webe Slovenskej basketbalovej asociácie.

Páleniková už môže nastúpiť

Do nominácie sa nedostali Stella Tarkovičová a Radka Stašová.

„Pri absencii Radky Stašovej bola Viktória Havranová prirodzenou voľbou. Absolvovala s nami už prípravu počas leta, čo je veľkou výhodou,“ doplnil kouč slovenského tímu.

V novembri síce Terézia Páleniková bola súčasťou výberu SR, zdravotné problémy jej však nedovolili hrať. Najlepšia slovenská basketbalistka z rokov 2022 a 2023 má aktuálne v tureckej lige dobrú formu.

Na ME chýbali od roku 2009 len raz

Majstrovstvá Európy sa uskutočnia v júni, dejiskami šampionátu budú Česko, Nemecko, Grécko a Taliansko. Od roku 2009 slovenské basketbalové reprezentantky chýbali na kontinentálnom šampionáte len v roku 2019.

Len na pripomenutie, slovenské hráčky svoje februárové súperky zdolali na ich palubovkách.