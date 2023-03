Slovan mal postup na dosah, ale Bazilej v 93. minúte vyrovnal a zvládol penaltový rozstrel

aktualizované 16. marec 2023, 22:06

Futbalisti Slovana Bratislava sa neprebojovali do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023, ich púť v osemfinále zastavil švajčiarsky FC Bazilej.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa síce v minulotýždňovom prvom súboji u súpera dosiahli cennú remízu 2:2 a vo štvrtkovej domácej odvete viedli už 2:0, no v riadnom hracom čase sa duelu skončil nerozhodne 2:2, v predĺžení gól nepadol v penaltovom rozstrele uspeli hostia 4:1.

Bazilej sa meno súpera dozvie v piatok

„Belasí“ v aktuálnej sezóne odohrali už štvrtý súťažný duel proti Bazileju, rovnakého súpera v jeseni v skupinovej časti zdolali 2:0 vonku a remizovali s ním 3:3 doma. FC Bazilej sa meno štvrťfinálového súpera dozvie už v piatok 17. marca, žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone je na programe o 14.00 h.

V minulosti sa Slovan Bratislava trikrát predstavil v pohárovej Európe vo štvrťfinále, bolo však už pred viac ako polstoročím. V už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov vypadol vo štvrťfinále v sezónach 1962/1963 a 1963/1964, v ročníku 1968/1969 získal titul po bazilejskom finálovom triumfe nad španielskym FC Barcelona.

Slovan bol v prvom polčase efektívny

„Belasí“ mali výborný vstup do duelu. V celom prvom polčase síce mali loptu na svojich kopačkách hostia, ale domáci Slovan bol efektívny. V 6. minúte Malik Abubakari ešte nepochodil, no ten istý hráč si o päť minút neskôr „našiel“ loptu po hlavičkovom súboji Juraja Kucku a ghanský útočník rozjasal plné tribúny Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Sprava: Giorgi Chakvetadze z ŠK Slovan Bratislava a Andy Pelmard a Taulant Xhaka, obaja z FC Bazilej počas futbalového zápasu osemfinále play-off Európskej konferenčnej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava (SR) – FC Bazilej (Švajčiarsko). Bratislava, 16. marec 2023. Foto: SITA/Jana Birošová

O ďalších šesť minút Slovanu vyšiel brejk, na konci ktorého stál Kucka a prekonal gólmana Marwina Hitza.

Rozhodol až penaltový rozstrel

Keď Slovanu nevyšla akcia v úvode druhej časti, na opačnej strane prišiel trest – Michael Lang „sklepol“ natiahnutý center hostí na obrancu Riccarda Calafioriho a jeho prízemná strela bez prípravy skončila za brankárom Adriánom Chovanom.

V ďalšom priebehu sa domáci snažili o udržanie najtesnejšieho náskoku, to im však napokon nevyšlo. Už v nadstavenom čase Mohamed Zeki Amdouni presne pálil spoza šestnástky a brankár Slovana kapituloval druhýkrát.

Nasledovalo predĺženie, v ktorom šancí ubudlo a rozhodnúť musel až penaltový rozstrel. V ňom sa do domácej bránky postavil Martin Trnovský, to však Slovanu nepomohlo. Prekonali ho všetci štyria exekútori z tímu hostí, na domácej strane neuspeli Juraj Kucka a Tigran Barseghjan, skóroval iba Lucas Lovat.

Takýto gól v závere je športová tragédia

„Odohrali sme najlepší zápas pod mojim vedením za dva roky, nastúpili sme proti výbornému súperovi. Hrali sme vynikajúco, mohli sme viest aj tri alebo štyri nula, keby sme lepšie dotiahli brejky, keď sme vyhrávali 2:0. Tam sa to rozhodovalo. Dostať v závere takýto gól, to je nešťastie a športová tragédia. Taký je život a futbal. Penalty sme nezvládli. Veľká škoda, lebo to bolo pre ľudí veľké divadlo. Hrali sme vynikajúco, škoda dvoch inkasovaných gólov. Hrali sme výborný futbal a rozumne bránili. Súper má mladých a behavých hráčov, ale všetko sme to zvládali prakticky až do 90. minúty. Dostali sme tam lacný gól a to rozhodlo,“ zhodnotil domáci tréner Weiss v prenose RTVS Šport.