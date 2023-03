Slovan Bratislava remizoval v Bazileji a je v hre o postup do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy

Futbalisti Slovana Bratislava dosiahli v prvom zápase osemfinále Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 cennú remízu 2:2 na pôde švajčiarskeho tímu FC Bazilej a pred budúcotýždňovou odvetou sú v hre o postup do štvrťfinále.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. v bazilejskom St. Jakob-Parku síce dvakrát prehrávali, no v oboch prípadoch dokázali skóre vyrovnať. Odvetný duel je na programe vo štvrtok 16. marca o 18.45 h v Bratislave. „Belasí“ v aktuálnej sezóne odohrali už tretí súťažný duel proti Bazileju, rovnakého súpera v jeseni v skupinovej časti zdolali 2:0 vonku a remizovali s ním 3:3 doma.

„Bol to ťažký zápas. Inkasovali sme skoro gól, čo sme nechceli, ale som rád, že sme sa z toho oklepali. Pred prestávkou sme inkasovali nešťastný gól, ale v kabíne sme si povedali, že nemôžeme vešať hlavy a budeme sa snažiť vyrovnať. To sa nám aj podarilo a v závere to bolo najmä o defenzíve, aj keď sme tam mali aj veľkú šancu. Nedali sme, ale dosiahli sme pred odvetou dobrý výsledok,“ povedal v prenose RTVS Šport autor prvého gólu hostí Jurij Medveděv.

„Každý zápas na medzinárodnej úrovni je ťažký. O postup do štvrťfinále je to neľahké. Podali sme výborný výkon v kvalitnom stretnutí, začali sme chybami vzadu. V závere sme napokon mohli vyhrať aj prehrať. Najmä v druhom polčase sme boli aktívnejší a nebezpečnejší vpredu. Začíname od nuly a doma uvidíme, na čo máme,“ skonštatoval hlavná kouč Weiss st.