Slovan je stále v hre o účasť v LM, podľa Kucku i Strelca netreba pred odvetou vešať hlavu (video+foto)

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava je stále v hre o účasť v skupinovej časti Ligy majstrov 2023/2024, v stredajšom úvodnom zápase 3. kvalifikačného kola vzdoroval izraelskému majstrovi Maccabi Haifa a na Tehelnom poli prehral tesne 1:2.

Odveta v Izraeli

Do budúcotýždňovej odvety v Izraeli pôjde s jednogólovou stratou, stretnutie je na programe v utorok 15. augusta o 19.00 h SELČ. Všetky tri góly videlo 21 375 divákov na vypredanom štadióne v Bratislave už v úvodnej štvrťhodine duelu.

Na otvárací presný zásah hosťujúceho Frantzdyho Pierrota z 5. minúty odpovedali „belasí“ v 12. minúte vyrovnaním po rohovom kope. Zdanlivo skóroval hlavou Juraj Kucka, no napokon to bol vlastný gól Senegalčana Abdoulaya Secka. O tri minúty neskôr však Dia Saba obnovil náskok Haify a napokon aj rozhodol o triumfe Maccabi.

„Hlavu hore, nemáme čo stratiť“

„Bol to ťažký zápas a vyrovnaná partia. Myslím si, že ľuďom sa to páčilo a je na čom stavať do odvety. Musíme sa na nich ešte lepšie pripraviť. Myslím si, že u nich si to s nimi rozdáme. Oba tímy mali veľa šancí a bolo to dosť otvorené. Treba mať hlavu hore, nemáme čo stratiť,“ skonštatoval stredopoliar Slovana Juraj Kucka vo videu na oficiálnom klubovom kanáli na YouTube. S návratom do zostavy bratislavského tímu nebol úplne spokojný útočník Dávid Strelec.

„Mám zmiešané pocity, keďže bol plný štadión. Mrzí nás výsledok, ale myslím si, že pred odvetou je všetko otvorené. Vonku sa môže stať čokoľvek a môžeme sa cez nich dostať. Majú svoju kvalitu, veď vlani hrali v Lige majstrov. Sme len v polčase. Teším sa na odvetu, máme im čo vracať,“ vyhlásil 22-ročný odchovanec Slovana Bratislava, ktorý sa vrátil do materského klubu po dvoch rokoch.

Slovan Bratislava v prípade postupu cez Maccabi Haifa zabojuje v play-off o účasť v skupinovej časti proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern. Ak cez Haifu neprejde, v play-off Európskej ligy si zmeria sily s poľským tímom Raków Čenstochová alebo cyperským Arisom Limassol. Ak neuspeje ani tam, predstaví sa v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy.