Slovan cestuje na zápas v Michalovciach lietadlom. Rýchlejším cestovaním chce ušetriť sily na Ligu majstrov (foto)

Futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká už o niekoľko dní domáci zápas hlavnej časti Ligy majstrov proti anglickému velikánovi Manchestru City.

Ešte predtým však „belasí“ odohrajú ligový duel v Michalovciach v rámci 9. kola najvyššej slovenskej súťaže. A keďže Zemplínčania sú najvzdialenejší súper Bratislavčanov v domácej súťaži, vedenie Slovana vymyslelo netradičné riešenie.

Najoptimálnejšie riešenie

Aby sa „slovanisti“ nemuseli hodiny trmácať autobusom cez celú krajinu a prípadne ešte na kritických úsekoch riskovať pobyt v zápchach, bratislavské mužstvo pocestuje na východ Slovenska letecky.

Výprava Slovana sa na stretnutie v Michalovciach presunie až v piatok 27. septembra, teda v deň zápasu.

„Zvažovali sme rôzne alternatívy, ako ušetriť hráčom šesťhodinové cestovanie. Nakoniec nám aj ekonomicky najoptimálnejšie vyšiel letecký presun v deň zápasu. Poletíme do Košíc, presunieme sa do Michaloviec, kde bude priestor na krátky oddych. Hneď po zápase sa vraciame späť, keďže nás už v utorok (1.10.) čaká Liga majstrov,“ povedal na klubovom webe asistent trénera Boris Kitka.

Jasná dominancia

Priblížil tiež aktuálny zdravotný stav tímu. „Je vcelku dobrý. Lukáš Pauschek sa v pohári vrátil do hry. Vyzeral dobre, budeme mu postupne dávkovať záťaž. Juraj Kucka je po operácii, bez komplikácií, z čoho sa tešíme. Ak by sa naplnil scenár o návrate za tri-štyri týždne, boli by sme radi. V strede ho však, samozrejme, teraz musíme nahradiť.“

Slovan a Michalovce dosiaľ odohrali 23 ligových zápasov. Bilancia je z pohľadu Bratislavčanov suverénna – 20 víťazstiev, tri remízy a žiadna prehra pri skóre 64:17. Duel v Michalovciach sa hrá v piatok od 20.00 h.