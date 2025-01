Slovan Bratislava nastúpi na pôde nemeckého giganta. Kitka: Favorit je tu jasný - FOTO

V stredu večer uzavrú futbalisti Slovana Bratislava účinkovanie v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. „Belasí“ sa s pohárovou Európou rozlúčia duel na pôde nemeckého giganta Bayernu Mníchov.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa v doterajších siedmich dueloch LM nezískali ani bod. V Mníchove by isto radi zmenili, no úlohu majú pred sebou viac ako náročnú.

„Pripravovali sme sa tak, aby sme sa čo najviac priblížili k tomu, čo môžeme hrať my sami. Každý vie, že je tu jasný favorit, ktorý so svojou kvalitou môže vyhrať Ligu majstrov. Napriek tomu nemá istý postup, keď prehral s Feyenoordom, kde mal hru pod kontrolou. Vieme, že Bayern bude hladný, a čaká nás veľmi ťažký zápas. Tešíme sa na zápas, chceme sa v ňom rozlúčiť dôstojne. Je to zápas, v ktorom by sme potrebovali góly mesiaca a deň brankára, aký v živote nemal. Sme realistickí a vieme, že nás čakajú svetoví hráči. Chceme sa s Ligou majstrov rozlúčiť dôstojne,“ povedal ešte pred odletom do Nemecka asistent trénera Boris Kitka, cituje ho oficiálny web Slovana.

Proti favoritovi nemajú „belasí“ k dispozícii dve opory zraneného Juraja Kucku a chorého Vladimíra Weissa.

„Vlado je naďalej po chorobe, dostal zápal priedušiek a vypadol nám hneď po sústredení. Tigran Barseghjan je v tréningovom procese, ešte to nie je na 90 minút, Danylo Ignatenko je takisto v tréningu. Okrem Vlada a Kuca, dvoch výrazných hráčov, sme kompletní. Vieme, že budeme v hlbokom bloku, v tom boli na Bayerne aj ďaleko silnejšie tímy než my. V tomto sa ukazuje, že v Lige majstrov je sila súperov naozaj enormná,“ pokračoval Kitka.

Duel v mníchovskej Allianz Arene si Slovan chce isto aj užiť.

„Je to šport. Zamyslite sa, koľkokrát v živote sa slovenský tím predstaví v Allianz Arene, či koľkokrát sa tam dostanete ako tréner či hráč. Už samotným postupom do Ligy majstrov sme dokázali veľkú vec, a treba sa na to pozerať reálne. Vieme, proti komu hráme, no na súpera ako Bayern Mníchov sa musíte tešiť,“ uzavrel.