Slovan aj Košice majú za sebou prvé dva domáce zápasy play-off Tipos extraligy, „oceliari“ môžu byť spokojnejší

Víťaz základnej časti aktuálnej sezóny hokejovej extraligy tím HC Košice aj úradujúci šampión HC Slovan Bratislava vstúpili do vyraďovacích bojov sezóny 2022/2023 v piatok domácimi víťazstvami 5:2, sobotňajšie druhé stretnutia však mali úplne iný priebeh.

Košickí „oceliari“ síce pridali aj druhý triumf v sérii, no nadreli sa naň omnoho viac ako deň predtým. Hokejisti Nitry totiž zápas dotiahli až do predĺženia, v riadnom hracom čase sa skončil 3:3.

V extra dvadsaťminútovke gól nepadol, Košičania o svojom ďalšom úspechu rozhodli v samostatných nájazdoch.

Predlžovalo sa aj v Bratislave, kde Michalovce uhrali remízu 2:2. Tam však rozhodnutie padlo už po siedmich minútach, z gólu a triumfu sa tešili hostia.

Nitra chce odplatu

„Zápas sa vyvíjal podľa našich predstáv. Chceli sme to držať čo najdlhšie vyrovnané a vynútili sme si predĺženie. Zaslúžili sme si vyhrať, ale boli tam niektoré veľmi zaujímavé veci. Každý asi vie, o čom hovorím. Nič to, doma si splnili povinnosť oni a doma im to chceme vrátiť,“ zhodnotil útočník hostí Filip Krivošík podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Košický kapitán Michal Chovan priznal, že druhé stretnutie doma bolo pre jeho tím náročnejšie ako prvé.

„Víťazstvo sa však počíta a v play-off je jedno, ako vyhráte. Podstatné je, že vedieme 2:0. Boli to výborné zápasy, fanúšikovia boli skvelí a ďakujeme im za podporu. Boli našim šiestym hráčom. Chalani podali ďalší výborný a kolektívny výkon,“ povedal.

Slovan dvakrát viedol

Slovan Bratislava v sobotu doma dvakrát viedol, no hostia zo Zemplína dvakrát dorovnali najtesnejší náskok úradujúceho majstra. Predĺženie si michalovskí hokejisti vypýtali gólom v 59. minúte počas hry bez brankára.

V predĺžení mal Slovan viacero šancí a trikrát trafil žŕdku, nasledovalo však oslabenie domácich a tesne po jeho skončení rozhodol o triumfe hostí Peter Galamboš.

Arbitri po jeho zásahu až dvakrát kontrolovali videozáznam. Najprv zásah Michaloviec neuznali pre hru vysokou hokejkou, opakovaná analýza však potvrdila, že Jakub Suja sa puku nedotkol.

„Je to pre mňa nepochopiteľné. Nemôže sa stať, že raz gól uznám a raz neuznám. Takéto emócie a zmeny skóre však prináša play-off. Mali sme v predĺžení tri šance a trikrát sme trafili konštrukciu. Šli sme do oslabenia a po jeho skončení padol tento sporný gól. Musíme to akceptovať, vyrovnať sa s tým a ísť mentálne silný do Michaloviec,“ čertil sa po stretnutí domáci kormidelník Ján Pardavý v prenose RTVS Šport a pokračoval: „V prvej tretine sme boli lepší tím, ale zase nám trochu zlyhala efektivita. Potom to bolo vyrovnané, v druhej polovici druhej tretiny bolo momentum na strane Michaloviec a robili sme tam veľa chýb. V tretej časti zo bolo na vážkach, no dali sme gól. Prišiel však inkasovaný gól pri hre súpera bez brankára, keď sme spravili hlúpu chybu a po zakázanom uvoľnení sme inkasovali lacný gól. Play-off zápasy sú ťažké, je nutné bojovať v každom striedaní, v každej tretine a v každom zápase.“

Michalovce urobili zmeny

Spokojnosť vládla na strane Michaloviec. Do série vstúpil ako favorit ich súper a „belasí“ boli v oboch domácich dueloch aktívnejší.

„Sme radi, že gól v predĺžení bol napokon uznaný. Je dobré, že sme zvíťazili a domov do Michaloviec ideme za stavu 1:1 na zápasy. Zdolať Slovan je vždy super a teší nás, že sme potešili aj našich fanúšikov, ktorí prišli. Po prvom súboji sme niektoré veci trochu zmenili, aby sme eliminovali nátlakovú hru Slovana a to sa nám aj darilo. Boli sme odvážnejší na puku, viac sme si verili a som rád, že sme zvíťazili. U nás to budú pre oboch súperov zase dva ťažké zápasy,“ zhodnotil hlavný kouč michalovských „líšok“ Peter Kúdelka.

Ďalšie dve stretnutia oboch sérií sú na programe v utorok a stredu v Nitre resp. Michalovciach.