Ružička priznal frustráciu z toho, že ho tréner Flames nezaraďuje do zostavy

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička z klubu zámorskej NHL Calgary Flames v druhej polovici základnej časti tejto sezóny takmer vôbec nehráva napriek tomu, že nemá zdravotné problémy. Tréner Darryl Sutter ho v ostatných desiatich zápasoch tímu vôbec nezaradil do zostavy, čo 23-ročný Bratislavčan nenesie ľahko.

Frustrujúce čakanie

„Samozrejme, že je to trochu frustrujúce. Treba však ísť deň za dňom, tvrdo pracovať a zostať pozitívne naladený. Mohlo by to byť lepšie aj horšie. Sústredím sa na daný deň a tréning, nepozerám sa do minulosti ani nerozmýšľam o budúcnosti.

Stále sú veci, na ktorých musím pracovať,“ priznal vo videu na klubovom webe mladý center, ktorý v aktuálnom ročníku odohral v drese Calgary 41 duelov a nazbieral v nich 20 bodov za šesť gólov a 14 asistencií.

Jeho čas na ľade klesal

Ružička hral naposledy ešte 20. februára, keď si predĺžil sériu bez bodu na 16 zápasov. Zatiaľ posledný kanadský bod si pripísal 23. decembra 2022 vo forme asistencie, na gól čaká už 27 stretnutí bez prerušenia od 3. decembra 2022.

V novembri a decembri pritom pravidelne nastupoval a zahral si aj v prvom útoku „plameňov“. Neskôr ho tréner preradil do štvrtej formácie a jeho čas na ľade postupne klesal. Podľa vlastných slov však zostáva trpezlivý.

Nemôže pomôcť tímu

„Úprimne, je to na nič. Nemôžem pomôcť tímu ani robiť nič iné. Čím viac sa vám na tréningu darí, tým viac máte sebavedomia. Drina na tréningoch sa v zápasoch napokon vypláca,“ myslí si Ružička, ktorého si Calgary vybralo na drafte nováčikov do NHL v roku 2017 zo 109. miesta. Odvtedy odohral v profilige 72 zápasov s bilanciou jedenásť presných zásahov a dvadsať gólových prihrávok.