Slovakia Travel: Najväčšie lyžiarske stredisko otvorilo sezónu

Od dnešného dňa sa v Jasnej v Nízkych Tatrách lyžuje. Lyžiari si môžu vychutnať prvých 10 kilometrov zasnežených zjazdoviek. Novinkou je najdlhšie osvetlená zjazdovka na nočné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Álp. Na vrchole Chopku dnes slávnostne odštartovali zimnú sezónu 2024/2025.

Najdlhšia osvetlená zjazdovka na večerné lyžovanie zjazdovka z Brhlísk s úsporným ekologickým osvetlením umožní lyžiarom vychutnať si večernú jazdu na 2,7 kilometra dlhej trase. Večerné lyžovanie bude prvé dva decembrové týždne v prevádzke počas víkendov a od 20. decembra 2024 už denne. Najväčšie lyžiarske stredisko u nás ponúka v plnej prevádzke spolu 51 kilometrov výborných svahov pre pokročilých, začiatočníkov aj deti.

Foto: Slovakia Travel

„Chcel by som poďakovať všetkým zamestnancom v oblasti cestovného ruchu, prevádzkovateľom strediska a všetkým, ktorí sa na príprave otvorenia najväčšieho lyžiarskeho strediska podieľali. Po skutočne tvrdých prípravách sme dnes slávnostne mohli otvoriť zimnú sezónu 2024/2025 tu v Jasnej. Verím, že sezóna bude úspešná pre všetkých hoteliérov a prevádzkovateľov zimných stredísk a že priláka čo najviac návštevníkov aj zo zahraničia. Prajem lyžiarskym strediskám na Slovensku úspešnú lyžiarsku sezónu,“ uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi.

„Som veľmi rada, že Jasná sa rozvíja, je to dnes naše ikonické lyžiarske stredisko. Navštevuje ho aj veľký počet zahraničných návštevníkov – až 40 percent. Veľmi si cením, že naše najväčšie lyžiarske stredisko prinieslo do tejto sezóny lyžiarom novinky, ako napríklad osvetlenú najdlhšiu zjazdovku s výnimkou Álp na večerné lyžovanie v dĺžke 2,7 kilometra. Oceňujem tiež, že sa zlepší bezpečnosť na zjazdovkách vďaka novinkám, ktoré budú od tejto sezóny uvedené do praxe,“ povedala generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Foto: Slovakia Travel

„Zjazdovky budú bezpečnejšie. V najexponovanejších miestach sme ich rozšírili, pribudli nové úseky ako alternatívy k náročnejším častiam zjazdoviek. Doplnili sme aj kamerový systém, aby sme mali čo najpresnejšie informácie o dianí na kopci a zároveň sme vedeli tieto informácie posúvať lyžiarom,“ povedal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

„Prvý deň lyžovačky je vždy veľká sláva najmä pre zanietených lyžiarov, ktorí už počítali dni, kedy to konečne príde. O to viac by som chcel apelovať na všetkých, aby si túto zimu užili v zdraví a určite rešpektovali aj takzvaný Biely kódex, teda pravidlá správania sa na lyžiarskych tratiach. Nech sú zážitky z dovolenky na Liptove len z kategórie nádherné a nezabudnuteľné,“ povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Foto: Slovakia Travel

Liptov ponúka návštevníkom aj unikátne spojenie hôr a termálnych prameňov. Návštevníci sa tak po výdatnej lyžovačke môžu zohriať a zrelaxovať v termálnych prameňoch. Horehronie ponúka zase na oddych fantastické wellness centrá.

„Pre lyžiarov sú skvelým doplnkom programu vodné parky v Liptovskom Mikuláši a v Bešeňovej s termálnou vodou, ako aj liečivé bazény na Lúčkach. V prípade únavy či horšieho počasia sú spolu s našimi troma jaskyňami a kopcom iných atrakcií výbornou alternatívou k lyžovačke,“ doplnila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Otvorenie sezóny sa spojilo aj s Vianocami a na Chopku sa ozdobil najvyššie položený vianočný stromček v našej krajine. Vďaka SLOVAKIA TRAVEL sa oficiálneho otvorenia zimnej sezóny zúčastnili aj maďarskí, českí a poľskí novinári. Veríme, že nadchádzajúca zimná sezóna bude nielen tu v Jasnej, ale vo všetkých strediskách na Slovensku úspešná a bezpečná.

