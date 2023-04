Slováci v treťom prípravnom zápase pred MS vysoko prehrali s Čechmi v Ostrave (video)

Slovenskí hokejoví reprezentanti utrpeli vo štvrtkovom treťom zápase záverečnej časti prípravy na májové majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige v Ostrave-Porube prvú prehru, keď podľahli domácim hráčom 1:5.

Zo zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho skóroval iba útočník Peter Cehlárik v úvode tretej tretiny za stavu 0:3. Slováci nastúpia proti Čechom na rovnakom mieste aj v piatok o 17.10 h.

Prvá tretina a druhá tretina

Čechom vyšiel úvod stretnutia a už v 71. sekunde viedli, keď Jakub Flek usmernil za Tomeka nahodenie Kempného od modrej čiary. Slováci boli najbližšie k vyrovnaniu v šiestej minúte, no Lantoši z úniku neprekonal Hrubeca.

Ten mal v prvej tretine viac práce, no udržal si čisté konto. V 12. minúte dostal Michal Kempný veľa priestoru a presnou strelou z kruhu zvýšil náskok domácich na 2:0. Slováci v závere tretiny ubránili oslabenie o jedného i o dvoch hráčov.

V úvode druhej časti hry mali oba tímy viacero šancí, ale skóre sa nemenilo. V 26. minúte však Česi strelili tretí gól, keď prečíslenie zakončil strelou z medzikružia David Něměček. Slováci v strede tretiny nevyužili šancu znížiť stav v prvej presilovke. V 37. minúte zahodil najväčšiu príležitosť Slovenska v zápase Sukeľ, ktorý sa ocitol sám pred Hrubcom. Po ňom domáci brankár vychytal aj Holešinského a Tamášiho.

Nevyužité presilovky na oboch stranách

Slovákom sa vydaril vstup do tretej tretiny, už v 20. sekunde Peter Cehlárik zblízka prekonal Hrubca. Na druhej strane Tomek podržal svoj tím, keď v čistých šanciach vychytal Beránka a Tomáška. V strede tretiny Česi nevyužili ani tretiu presilovku v dueli, ale vzápätí zvýšil ich náskok na 4:1 Ondřej Beránek, ktorý sa presadil v bránkovisku.

Slováci hrali od 54. minúty druhú presilovku a potom to skúšali až do konca stretnutia bez odvolaného brankára, no Hrubca už neprekonali. Naopak, desať sekúnd pred záverečnou sirénou Flek spečatil triumf Česka strelou do odkrytej bránky. Tomek inkasoval štyrikrát z 24 striel, Hrubec predviedol 32 zákrokov. Za najlepších hráčov zápasu vyhlásili Hrubca a Cehlárika.

Súper bol v protiútokoch silný

„Na naše pomery sme inkasovali priveľa gólov. V niektorých fázach sme mali dobrý pohyb, ale často sme strácali puky v prehustenej obrane Čechov v strednom pásme. Nechceli sme ísť okolo a nedostali sme puk do ich pásma. Tam sme strácali puky a z toho sme dostali góly. Pri návrate do nášho pásma sme nepokryli druhú vlnu a tretí český hráč v útoku vždy skóroval. Musíme sa na to pozrieť a dať si na to pozor. Dobre fázy sme mali vtedy, keď sme dávali puky za ich obranu a snažili sme sa prechádzať cez prehustený stred. Oni boli silní v protiútokoch, mali v nich väčšiu snahu skórovať. Náš prvý útok s Pánikom ukázal dobré momenty a myslím si, že to bude stále lepšie,“ zhodnotil zápas Ramsayho asistent Peter Frühauf v prenose RTVS Šport.

Slovenskí hokejoví reprezentanti v prvých dvoch prípravných zápasoch na MS 2023 dvakrát zdolali Švajčiarov – 2:0 vo Vispe a v Porrentruy 3:2 po predĺžení. V závere budúceho týždňa absolvujú dve prípravné stretnutia proti Nemcom v Žiline (28.4. o 17.30 h) a Trenčíne (29.4. o 14.30 h). Generálkou na svetový šampionát (12. – 28.5. v Rige a Tampere) budú súboje proti Rakúšanom – 4. mája v Kapfenbergu a o dva dni neskôr v Trenčíne.