Ramsay má v neoficiálnom kempe národného tímu k dispozícii 20 hráčov, teší sa hlavne z príchodu Kudrnu

Slovenskí hokejoví reprezentanti pokračujú od pondelka v príprave na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige.

Trénerovi Craigovi Ramsaymu pribudlo na neoficiálnom kempe v Bratislave 14 nových hráčov k pôvodnej šestici, je medzi nimi šesť obrancov a osem útočníkov.

Šancu dajú všetkým

V 20-člennom kádri nechýbajú útočníci Peter Cehlárik či Andrej Kudrna, na brankárskom poste Samuel Hlavaj nahradil Eugena Rabčana.

„Spravidla sme v tomto období len lovili hokejistov, nové tváre pre národný tím. Je veľmi nezvyčajné, že v tejto fáze máme toľko kvalitných mien ešte pred štartom oficiálnej prípravy. Je to skvelé vo viacerých ohľadoch. Budem sa opakovať, ale Peter Frühauf urobil fantastickú prácu. Chodil za hráčmi, sledoval ich a získal veľa užitočných informácií. Všetkým dáme šancu, aby si vybojovali miesto na šampionáte. Každý hrá v klube svoj systém, preto je výborné, že máme chlapcov k dispozícii dlhý čas pred majstrovstvami sveta. V týchto dňoch sa im na tréningoch pokúsime vštepiť späť prvky nášho systému, aby sme boli pripravení na zápasový program v rámci prípravy na majstrovstvá sveta,“ vysvetlil Ramsay na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Už 72-ročného kanadského kouča teší príchod Kudrnu, ktorý mal vydarenú sezónu v českom Litvínove.

Kudrna je komplexnejší hráč

„Už pred pár rokmi sme sa zhovárali, že by sme z neho potrebovali dostať viac. Môj asistent Peter Frühauf ho videl hrať a vravel, že stále dobre korčuľuje. Nadchla ho predovšetkým jeho hra v oslabení. Za posledné roky sa z Kudrnu stal komplexnejší hráč, ktorý má dobre parametre. Teraz ho tu máme s presvedčením, že je využiteľný vo viacerých rolách, čo je skvelé,“ skonštatoval Ramsay o 31-ročnom Kudrnovi, ktorý má na konte 56 reprezentačných štartov a v nich 13 gólov.

„Som rád, že môžem vidieť všetkých chlapcov v tíme aj okolo neho. Nemôžem povedať, že by to bola očakávaná pozvánka, ale dlhší čas som dúfal, že nejaká by ešte mohla prísť. Teraz som tu a urobím maximum, aby som sa prebojoval do nominácie na majstrovstvá sveta. To je dôvod, prečo je tu každý z nás,“ vyhlásil Kudrna, ktorý hral v národnom tíme naposledy na Nemeckom pohári v roku 2019.

V aktuálnom ročníku českej extraligy strelil 22 gólov v 55 dueloch.